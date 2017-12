Under Armour annonce son partenariat officiel avec Équipe Canada jusqu'en 2024







TORONTO, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Un leader en innovation s'engage à titre de fournisseur officiel de chaussures de haute performance.

Under Armour et le Comité olympique canadien (COC) sont heureux d'annoncer qu'Under Armour sera le fournisseur officiel de chaussures de haute performance d'Équipe Canada pour les huit prochaines années. Under Armour fait savoir du même coup qu'une quantité limitée de ses bottes d'hiver rouges et de ses chaussures d'entraînement Équipe Canada seront en vente avant les Jeux olympiques d'hiver sur underarmour.com/fr-ca.

Il s'agit d'une première commandite de comité national olympique pour Under Armour. Les athlètes d'Équipe Canada porteront les chaussures de haute performance d'Under Armour pour la première fois lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Équipe Canada recevra les bottes d'hiver, les souliers de course et les chaussures d'entraînement ci-dessous :

Bottes UA Govie : L'isolation active ColdGear Reactortm de ces bottes procure un confort supérieur idéal pour l'hiver de PyeongChang, et la membrane imperméable UA Stormtm procure une bonne respirabilité. Ces bottes au design typiquement canadien et de couleur rouge vif ne passeront pas inaperçues lors des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux.

Souliers de course UA HOVR Phantom CT : Les athlètes de l'Équipe olympique canadienne seront parmi les premiers à porter les nouveaux souliers de course UA HOVR lors de leur préparation finale en vue des Jeux. Cette chaussure est conçue pour procurer un équilibre sans compromis entre amortissement et retour d'énergie.

Chaussures d'entraînement UA Ultimate Speed : Cette chaussure d'entraînement dynamique aux couleurs du Canada est conçue pour répondre aux entraînements qui engendrent de faibles ou de forts impacts. La chaussure comporte une semelle à double densité composée de rembourrage Charged Lite Cushioning à l'avant du pied, qui s'adapte à tout type de mouvement, et d'une mousse EVA ferme, au talon, pour la stabilité.

Cliquez ICI pour télécharger les photos en haute résolution des chaussures offertes.

CITATIONS :

« Ce nouveau partenariat avec Under Armour vise ultimement à équiper nos athlètes des chaussures les plus novatrices et les plus performantes. Le COC est très fier d'être le premier comité national olympique partenaire d'Under Armour, et nous sommes impatients de nous associer à cette marque pour les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang et pour les années à venir. »

- Derek Kent, chef du marketing, Comité olympique canadien

« Comme premier engagement d'Under Armour auprès de l'Équipe olympique canadienne, nous sommes fiers de soutenir Équipe Canada dans son parcours olympique et de fournir des chaussures de haute performance, à la fine pointe de la technologie, au bassin de talentueux athlètes qui la compose. »

- Courtney Carlson, vice-présidente du marketing, Amérique du Nord, Under Armour

À propos d'Under Armour Inc.

Under Armour Inc., dont le siège social est situé à Baltimore, dans le Maryland, est un chef de file en matière d'innovation, de mise en marché et de distribution de vêtements, de chaussures et d'accessoires athlétiques haute performance de marque. Conçus pour rendre tous les athlètes encore meilleurs, les produits innovateurs de la marque sont vendus à l'échelle mondiale à des consommateurs au style de vie actif. La plateforme Connected FitnessTM d'Under Armour regroupe la plus grande communauté de santé et de mise en forme numérique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter www.uabiz.com.

