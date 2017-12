L'émission d'actions H&D Wireless fortement sursouscrite







STOCKHOLM, December 15, 2017 /PRNewswire/ --

- La date préliminaire d'inscription sur la liste du Nasdaq First North est le 20 décembre 2017

L'émission d'actions H&D Wireless - le prestataire suédois de plateforme cloud IdO et de solutions RTLS -, a été couronnée de succès. L'action a été souscrite à hauteur de 170 % des actions disponibles dans le cadre de l'émission, en donnant la préférence aux actionnaires existants. Au total, la société a, avant frais d'émission, ajouté 24,0 millions de SEK (couronnes suédoises) de liquidités pour l'émission de droits et 2,4 millions de SEK dans le cadre d'une émission dirigée aux fins de surallocation.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

Le nouveau capital procurera à H&D Wireless un fonds de roulement pour la cotation prévue des actions de la société sur le Nasdaq First North, le 20 décembre 2017.

Pär Bergsten, le fondateur et PDG de la société, qui a également augmenté sa participation à hauteur d'un million de SEK au cours de cette émission, a déclaré : « Je suis très heureux de la réaction du marché boursier à notre émission d'actions. Je suis fier de constater que les actionnaires actuels, comme les nouveaux actionnaires, croient aussi fort en ce que nous faisons. »

L'émission d'actions préférentielles appliquée actuellement est de 3 000 906 actions de catégorie B au prix de souscription de huit SEK par action, ce qui signifie une augmentation du capital-actions de 150 045 SEK au maximum. Au total, H&D Wireless a reçu la notification de souscription de 5 112 820 actions dont 1 623 405 avec maintien du droit de souscription et 3 489 415 actions sans maintien du droit de souscription.

272 053 actions sont réglées dans le cadre d'une émission dirigée de rémunération des souscripteurs ayant souscrit une garantie auprès de la société, dans le cadre de l'émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription. 300 000 actions sont émises dans le cadre d'une émission dirigée aux souscripteurs identifiés comme investisseurs pertinents par le Conseil d'administration, dans le cadre de l'augmentation de capital contre paiement au comptant de huit SEK par action.

Les frais d'émission au comptant sont estimés à environ trois millions de SEK. Le nombre total d'actions est porté à 17 577 191 actions et le capital social à 878 860 SEK.

Les nouveaux fonds seront utilisés principalement dans l'unité opérationnelle « Enterprise », avec la nouvelle solution de système de localisation en temps réel (RTLS) sans fil pour l'Internet industriel des objets de l'entreprise, spécialement conçue pour les clients industriels afin de faciliter leur numérisation. Les opérations s'appuient sur la plateforme propriétaire IdO basée sur le cloud, « Griffin Enterprise Positioning System » (GEPS).

« Les grands acteurs industriels peuvent désormais améliorer de façon notable leurs marges bénéficiaires et raccourcir leurs délais, grâce à nos solutions de contrôle en temps réel des flux de production et de distribution », a révélé Pär Bergsten.

Liens utiles :

À propos de H&D Wireless

Relations investisseurs H&D Wireless

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier.

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 07:05 et diffusé par :