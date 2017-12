/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conseils de sécurité pour les Fêtes à Montréal-Trudeau/







MONTRÉAL, le 13 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Aéroports de Montréal (ADM) et l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) invitent les représentants des médias à une séance d'information où ils présenterons leurs conseils pour faciliter le passage à la sécurité et permettre aux voyageurs de vivre une expérience agréable lors de leur visite à Montréal-Trudeau durant la période fort achalandée des Fêtes. Ce sera aussi l'occasion de présenter les nouvelles lignes de contrôle ACTSA Plus, qui permettront d'améliorer l'efficacité et d'offrir une plus grande fluidité au point de contrôle, au bénéfice des passagers.

Pour mémoire



QUOI : Séance d'information - Conseil aux voyageurs pour la période des Fêtes



QUAND : Le vendredi 15 décembre

10 h



LIEU : Devant le point de fouille A (départ internationaux et domestiques), Aéroport Montréal-Trudeau

Notes :

Possibilité d'entrevues individuelles

Présentation d'objets acceptés et interdits en cabine

Présentation - voies de contrôle ACSTA Plus

