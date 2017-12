/R E P R I S E -- Avis aux médias - Investissements dans la prochaine génération de robots spatiaux/







BRAMPTON, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Le vendredi 15 décembre, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, sera dans les locaux de MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) à Brampton (Ontario) pour annoncer des investissements destinés au développement de technologies de robotique pour l'exploration spatiale.

Date : 15 décembre 2017



Heure : 11 h 00 (HNE)



Qui : L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique



Où : MDA

9445 Airport Road

Brampton (Ontario) L6S 4J3

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :