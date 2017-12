/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cultivons l'avenir 2 - Dommages causés par les épisodes de grêle : Ottawa et Québec aident financièrement les agriculteurs/







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Richard Hébert, au nom du ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, M. Lawrence MacAulay, invitent les représentants des médias à l'annonce d'une aide financière conjointe destinée aux agriculteurs qui ont dû engager des dépenses imprévues à la suite des dommages causés aux cultures par la grêle en 2017.













Date : Vendredi 15 décembre 2017





Heure : 11 h Accueil des journalistes

11 h 30 Conférence de presse

11 h 45 Période de questions

12 h Fin de la conférence de presse





Lieu : Hôtel du Jardin

1400, boulevard du Jardin

Saint-Félicien (Québec) G8K 2N8







Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les relations de presse du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en composant le : 418 380-2100, poste 3512.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

