/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Investissements importants en matière d'infrastructure dans la région métropolitaine de Montréal/







SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La députée fédérale de Rivière-des-Mille-Îles, Mme Linda Lapointe, et le député fédéral de Thérèse-De Blainville, M. Ramez Ayoub, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet Sohi, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St-Pierre, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et le député d'Argenteuil, M. Yves St-Denis, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront d'importants investissements à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et au Réseau de transport métropolitain (RTM).

DATE : Le 15 décembre 2017



HEURE : 9 h 30



LIEU : Gare de Sainte-Thérèse

6, rue de la Gare

Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H8





ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR

PLACES DE STATIONNEMENT LIMITÉES

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

