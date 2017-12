/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant la modernisation de l'industrie du taxi/







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et le député de Viau et ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. David Heurtel, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils feront une annonce concernant la modernisation de l'industrie du taxi.

Date : vendredi 15 décembre



Heure : 9 h 30



Lieu : Salle « La Perle retrouvée »

Au sous-sol de l'église

7655, 20e avenue

Montréal, Qc H2A 2K8

(Passer par le stationnement, côté boulevard Crémazie)

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 07:00 et diffusé par :