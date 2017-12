/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de la députée Diane Lamarre/

L'étude Hokusai-VTE CANCER est une étude prospective ouverte de phase IIIb avec répartition aléatoire et évaluation des critères à l'insu; elle vise à comparer l'edoxaban et la daltéparine, une héparine de faible poids moléculaire (HFPM), chez des...

Les représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, d'accessibilité aux soins et de soutien à domicile, Diane Lamarre, tiendra un point de presse le vendredi 15 décembre, à 9 h, à...