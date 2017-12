Première convention collective entre Unifor et le Marriott - terminal aéroport de Montréal







MONTRÉAL, le 15 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Au terme d'une assemblée tenue hier après-midi, les nouveaux membres de la section locale 62 du syndicat Unifor de l'Hôtel Marriott ont entériné l'entente de principe intervenue la semaine dernière dans une proportion de 92 %.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus qui expriment l'appui de nos membres pour ce nouveau contrat de travail », a commenté François Beaudoin, représentant national au dossier.

Voici quelques-uns des faits saillants de l'entente :

Contrat de trois ans (1 er décembre 2017 au 30 novembre 2020);

décembre 2017 au 30 novembre 2020); 9 % en augmentation salariale en plus d'ajustements pour le département de la cuisine et les auditeurs de nuit;

Intervenante auprès des femmes;

Temps de libération syndical payé par l'employeur;

Garantie d'heures de travail;

Amélioration des règles de temps supplémentaire;

Quatrième semaine de vacances après huit ans de service;

Quatorze congés chômés payés;

Neuf journées de maladies payées;

Implantation d'un régime d'assurance longue durée;

Fonds de justice sociale;

Congés éducation payés.

« Pour obtenir de si bons résultats, comme toujours, c'est la détermination et la solidarité du groupe qui a fait la différence », a indiqué M. Beaudoin

Unifor représente 90 membres à l'hôtel Marriott de l'aéroport et plusieurs centaines de membres dans d'autres complexes hôteliers dont le Centre Sheraton de Montréal, le Delta Montréal, l'Intercontinental, le Château Montebello, le Fairmont Tremblant , le Delta Trois-Rivières, etc.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente plus de 52 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec www.uniforquebec.org

