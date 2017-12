Zugspitze : nouveau téléphérique record jusqu'au sommet de l'Allemagne







Le parcours inaugural du téléphérique le 21décembre 2017 marquera le début d'une nouvelle ère, dans laquelle Zugspitze, téléphérique à la pointe de la technique, transportera les passagers dans un confort inégalé jusqu'au sommet de la montagne la plus haute du pays.

Six années de planification et de travaux de construction au total, parfois dans les conditions les plus difficiles à 3 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ont été investies dans ce projet superlatif et ont donné naissance à une référence indéniable, non seulement pour Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG, mais également pour l'ensemble de la région dominée par le tourisme.

Le nombre sans cesse croissant de visiteurs à la Zugspitze, environ 500 000 visiteurs chaque année, était l'une des raisons conditionnant le remplacement de l'ancien funiculaire.

À l'avenir, deux cabines à forte capacité et entièrement vitrées transporteront jusqu'à 580 passagers par heure jusqu'au sommet, faisant des queues une chose du passé. Sur leur parcours, ils croiseront le pylône d'acier pour tramway aérien le plus élevé au monde, à 127 mètres d'altitude, la plus grande différence de hauteur totale au monde de 1 945 mètres au-dessus d'une section, ainsi que la travée non soutenue la plus longue de la planète mesurant 3 213 mètres. Trois records, que les passagers pourront apprécier tout en s'imprégnant de vues panoramiques entières du pittoresque lac d'Eibsee, du Waxensteine et de l'Alpspitze au fur et à mesure que leur goût pour les expériences de montagne s'aiguisera.

Des chauffages de fenêtre intégrés leur permettront de bénéficier d'une visibilité parfaite même par mauvais temps, jusqu'à apercevoir Munich pendant les beaux jours. Les deux cabines sont elles-mêmes magnifiques, avec un design élégant et sobre.

Une fois arrivés au sommet de la plus haute montagne d'Allemagne, les visiteurs profiteront de vues panoramiques uniques à 360 ° sur plus de 400 sommets alpins dans quatre pays différents, ainsi que d'aventures diverses tout au long de l'année.

