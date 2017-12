Mise en service commerciale des parcs éoliens de l'Artois et de Chemin de Grès en France







Tous les $ sont canadiens

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la mise en service commerciale des parcs éoliens de l'Artois et de Chemin de Grès, respectivement situés dans le département de l'Aisne et dans le département du Nord, en France.

Les parcs éoliens de l'Artois (23 MW) et de Chemin de Grès (30 MW), développés par Ecotera Développement et construits par Boralex, viennent s'ajouter aux 582 MW déjà exploités par Boralex en France.

« Les parcs éoliens de l'Artois et de Chemin de Grès sont les deux derniers parcs mis en service cette année en France. Au nom de Boralex, je félicite toutes les équipes grâce à qui notre société exploite à présent 635 MW en France », a mentionné Patrick Decostre, vice-président et directeur général de Boralex Europe.

« La mise en service commerciale de ces deux parcs éoliens vient accélérer notre marche vers l'atteinte de notre cible intermédiaire de 2 000 MW d'ici 2020 », a déclaré le président et chef de la direction de Boralex, Patrick Lemaire. « Nous consolidons ainsi notre positionnement de leader indépendant sur le marché français des énergies renouvelables de l'éolien terrestre. »

Ces deux projets ont nécessité des investissements de l'ordre de 134 M$ et devraient générer sur une base annuelle un BAIIA(A) de plus de 16 M$.

Artois comprend 7 éoliennes de type Vestas V112 d'une puissance unitaire de 3,3 MW (pour un total de 23 MW de puissance installée). Chemin de Grès comprend 9 éoliennes de type VESTAS V112 d'une puissance unitaire de 3,3 MW (pour un total de 30 MW de puissance installée). Ils sont dotés d'un contrat d'achat d'électricité à prix indexé avec électricité de France (EDF) pour une durée de 15 ans, entré en vigueur le 1er décembre 2017.

À eux deux, ils permettront d'alimenter plus de 30 000 foyers par an et d'éviter l'émission d'environ 20 000 tonnes de CO 2 par an.

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Médias - France : Maud Bourcereau, Responsable de la Communication, Boralex inc., 04 78 92 68 96, maud.bourcereau@boralex.com; Médias - Canada : Julie Lajoye, Conseillère, Affaires publiques et communications, Boralex inc., (514) 985-1327, julie.lajoye@boralex.com ; Relations avec les investisseurs : Guy D'Aoust, Vice-Président, Finance, Boralex inc., (514) 985-1365, guy.daoust@boralex.com

