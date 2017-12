/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'investissements pour soutenir les organismes d'action communautaire autonome dans la région des Laurentides/







SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Christine St?Pierre, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle elle annoncera d'importants investissements pour soutenir les organismes d'action communautaire dans la région des Laurentides.

DATE: Vendredi 15 décembre 2017



HEURE: 11 h



LIEU: La Maison des mots des Basses-Laurentides

4, chemin du Ravin,

Sainte-Thérèse, Québec

J7E 2T2 Canada

Sources : Ann-Clara Vaillancourt Marie B. Deschamps

Attachée de presse de Attachée de presse du ministre de

la ministre des Relations l'Éducation, du Loisir et du Sport et

internationales et de la ministre responsable de la région de la

Francophonie Capitale-Nationale

418 649-2319 418 644-0664

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 06:00 et diffusé par :