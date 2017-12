Enfants en danger: le Soudan du Sud entame sa cinquième année de combats







JUBA, Soudan du Sud et NAIROBI, Kenya, le 15 déc. 2017 /CNW/ - Selon un rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui, le Soudan du Sud est en proie à une tragédie qui bouleverse la vie de plus de la moitié de sa population d'enfants : ces derniers souffrent de malnutrition, de maladies, sont recrutés de force, sont exposés à la violence et sont privés d'éducation.

Selon le rapport, intitulé Childhood under Attack, des années d'insécurité et de bouleversements ont eu « des conséquences sidérantes pour les enfants » et menacent une génération entière.

Les chiffres témoignent d'une histoire sinistre :

près de trois millions d'enfants vivent dans une grave insécurité alimentaire;

plus d'un million d'enfants sont gravement dénutris;

jusqu'à 2,4 millions d'enfants ont été forcés de fuir leur domicile;

deux millions d'enfants sont non scolarisés, et, si la situation actuelle perdure, seulement un enfant sur 13 pourrait terminer ses études primaires;

selon les estimations, 900 000 enfants souffrent de détresse psychologique;

plus de 19 000 enfants ont été recrutés par les forces et les groupes armés;

et, depuis le début du conflit en décembre 2013, plus de 2 300 enfants ont été tués ou blessés, et des centaines de cas de viol et d'agression sexuelle sur des enfants ont été signalés.

« Aucun enfant ne devrait jamais connaître de telles horreurs ni de telles privations. Les enfants au Soudan du Sud y font pourtant face quotidiennement. Ils ont besoin de toute urgence d'un environnement pacifique et protecteur, à défaut de quoi ces derniers et les femmes seront d'autant plus exposés à de graves violations et à de mauvais traitements », a déclaré Leila Pakkala, la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et l'Afrique australe.

Apporter de l'aide à ceux et celles qui en ont le plus besoin constitue toujours un défi dans de nombreuses régions du pays où règne l'insécurité. Les organisations humanitaires présentes au Soudan du Sud attendent la mise en application d'un récent décret présidentiel exigeant l'accès sans restriction à ceux et celles qui ont besoin d'aide de toute urgence.

Depuis le début de la crise en décembre 2013, l'UNICEF apporte aux enfants dans le pays une aide essentielle à leur survie. Cette aide comprend le traitement de plus de 600 000 enfants souffrant de malnutrition sévère aiguë, la vaccination de plus de 3,3 millions d'enfants contre la rougeole, la prestation de services de soins de santé primaires à plus de 3,6 millions d'enfants et l'accès à de l'eau potable pour 1,8 million de personnes. Tout cela a été fait malgré les énormes difficultés rencontrées dans un pays qui figure parmi les endroits les plus dangereux du monde pour les travailleuses et travailleurs humanitaires. Depuis le début du conflit en 2013, 95 travailleuses et travailleurs humanitaires ont été tués, dont 25 jusqu'à présent cette année.

En publiant son rapport Childhood under Attack, l'UNICEF a averti que de nouveaux fonds sont primordiaux pour apporter une aide essentielle aux enfants et aux femmes. En 2018, l'organisme a demandé 183 millions de dollars et connaît actuellement un déficit de financement de 77 pour cent, soit de 141 millions de dollars.

Note aux rédacteurs et rédactrices en chef :

Des photos et une vidéo peuvent être téléchargées au https://weshare.unicef.org/Package/2AM40800PZIM

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook ou visitez le unicef.ca pour obtenir des mises à jour.

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 06:00 et diffusé par :