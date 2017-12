Air China, Star Alliance et l'aéroport international de Beijing-Capitale signent un protocole d'accord pour marquer le 10e anniversaire d'Air China en tant que membre







BEIJING, le 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le 13 décembre 2017, le conseil d'administration (CEB) de la Star Alliance s'est réuni à Beijing. Ont participé à cette réunion des transporteurs de la Star Alliance provenant de 28 pays et régions, qui se sont rassemblés pour fêter le 10e anniversaire d'Air China en qualité de membre de la Star. Lors de cette réunion, Air China, Star Alliance et l'aéroport international de Beijing-Capitale ont signé un protocole d'accord (MOU) visant la co-implantation des compagnies aériennes membres. Les parties ont convenu de collaborer afin de transformer l'aéroport international de Beijing-Capitale en une plaque tournante de classe mondiale et de revoir entièrement l'expérience des passagers.

La Star Alliance a été créée en 1997, et elle constitue aujourd'hui la plus grande alliance de compagnies aériennes au monde. Ces vingt dernières années, la Star Alliance s'est rapidement développée, des 5 membres fondateurs aux 28 membres actuels. Cette croissance permet à la Star d'exploiter des liaisons vers 1 330 destinations dans 192 pays, tout en bénéficiant d'un accès à plus de 1 000 lounges à travers le monde. En partageant les réseaux de liaisons et les lounges des compagnies membres et en les co-implantant dans les mêmes terminaux, la Star est en mesure de proposer des voyages homogènes et des correspondances de vol sans heurts aux passagers partout dans le monde.

En 2007, Air China est officiellement devenue membre de la Star Alliance, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans son développement. Cela a permis à Air China et, par extension, au secteur de l'aviation civile chinois, de s'intégrer dans l'économie mondiale. Ces dix dernières années, Air China a collaboré étroitement avec la Star Alliance et ses membres pour proposer des solutions où tout le monde est gagnant. En rassemblant les choix de liaisons et les services au sol, les compagnies membres sont en mesure de proposer un meilleur service aux passagers, tout en réduisant les coûts et en améliorant l'efficacité.

Pendant la réunion du conseil d'administration (CEB) de la Star Alliance, Zhao Xiaohang, vice-président d'Air China a déclaré : « A l'heure où nous fêtons notre 10e anniversaire en tant que membre de la Star Alliance, je suis heureux d'avoir participé à cette initiative à l'aéroport international de Beijing-Capitale visant à garantir le développement à long terme de la Star Alliance. Pour la suite, Air China, la Star Alliance et l'aéroport international de Beijing-Capitale continueront de renforcer leur coopération à l'heure où nous entrons dans la prochaine décennie. »

Selon Christian Draeger de la Star Alliance, « Beijing est une plaque tournante importante pour la Star Alliance. En outre, l'ouverture du nouvel aéroport Beijing-Daxing nous permettra de renforcer notre engagement envers l'aéroport international de Beijing-Capitale. La signature de ce protocole d'accord (MOU) nous donne les moyens nécessaires pour offrir aux passagers une expérience exceptionnelle et réaliser une plus grande croissance à Beijing. »

Du Qiang, de l'aéroport international de Beijing-Capitale, ajoute : « C'est une solution où toutes les trois parties sont gagnantes. Avec cet engagement de la part de la Star Alliance, nous pourrons obtenir les moyens dont nous avons besoin pour refondre entièrement l'expérience des passagers à l'aéroport. »

Aux termes du MOU, les trois parties collaboreront pour co-implanter des transporteurs Star Alliance dans le même terminal, à l'aéroport international de Beijing-Capitale. En outre, il a été convenu d'ajouter des installations de libre-service afin d'améliorer l'expérience des passagers, comme l'enregistrement des bagages sur le trottoir, le dépôt de bagages en libre-service et des kiosques où les passagers pourront eux-mêmes étiqueter leurs bagages. En partageant les installations aéroportuaires, en accélérant les transferts et en améliorant les liaisons entre les compagnies membres, la Star Alliance sera en mesure de proposer aux passagers une commodité encore plus grande.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO

Communiqué envoyé le 15 décembre 2017 à 05:53 et diffusé par :