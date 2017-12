Le World ATM Congress 2018 fournira le contexte, le contenu et les contacts pour façonner l'avenir de l'espace aérien mondial







ALEXANDRIA, Virginie, le 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Les membres de la communauté aéronautique mondiale sont invités à s'inscrire au World ATM Congress 2018, la plus grande exposition et conférence internationale sur la gestion du trafic aérien (Air Traffic Management, ATM).

Les prestataires de services de navigation aérienne (PSNA), les leaders de l'industrie aéronautique, les représentants gouvernementaux, les fabricants et les fournisseurs sont invités à assister au World ATM Congress 2018. Organisé à Madrid du 6 au 8 mars 2018, le World ATM Congress offre un aperçu incomparable des problèmes clés de l'industrie de la gestion du trafic aérien, une expérience pratique des derniers produits et innovations ainsi que la possibilité de discuter des toutes dernières solutions trouvées pour relever les défis que pose la gestion du trafic aérien.

Le World ATM Congress 2018, qui devrait attirer plus de 7500 participants de plus de 130 pays et territoires, accueillera plus de 80 PSNA, organisations gouvernementales et partenaires de l'industrie aéronautique, et plus de 220 exposants.

Le Programme de la conférence, dont le thème est Un ciel qui change rapidement : perspectives mondiales, explorera comment l'industrie ATM profite d'une magnifique occasion pour opérer un changement proactif et transformationnel et surmonter les défis actuels. Le Dr Olumuyiwa Benard Aliu (OACI) et Eamonn Brennan (EUROCONTROL), des chefs de file du secteur aéronautique, donneront des discours d'ouverture, tandis que Nancy Graham (Graham Aerospace International) et David McMillan (ATM Policy Institute et Aéroport de Gatwick) présideront des sessions destinées aux dirigeants sur les activités autonomes et l'évolution des partenariats. La conférence comprendra également une nouvelle série de courtes discussions sur l'évolution du paysage aérien dans les différentes régions du monde.

Le World ATM Congress 2018 propose six espaces de formation dans son hall d'exposition de calibre mondial. Nouveauté cette année, le FABEC Ops Theatre, un forum dédié aux activités ATM et aux défis uniques auxquels sont confrontés les usagers de l'espace aérien. Les différents espaces offriront plus de 100 heures de programmation, y compris des lancements et des démonstrations de produits, des discussions en groupe, des résultats de recherche, et plus encore.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et des tarifs réduits d'inscription anticipée sont disponibles jusqu'au 31 janvier 2018.

À propos du World ATM Congress

Le World ATM Congress (www.worldatmcongress.org) est la plus grande exposition et conférence internationale sur la gestion du trafic aérien (Air Traffic Management, ATM) au monde. Ce congrès attire plus de 7500 personnes chaque année.

Géré par CANSO en partenariat avec ATCA, le World ATM Congress rassemble les principaux développeurs de produits, experts, acteurs et fournisseurs de services de navigation aérienne (PSNA) du monde. C'est l'occasion pour les leaders d'opinion de l'aéronautique de se retrouver pour trois jours de conférences, de démonstrations et de lancements de produits, de conclusions de contrats, de formation et d'opportunités de réseautage à Madrid, en Espagne.

