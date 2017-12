/R E P R I S E -- Avis aux médias - Emploi et Développement social Canada/







ST. JOHN'S, le 14 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député pour St. John's-Sud-Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), ainsi que le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, l'honorable Dwight Ball, et le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, l'honorable Dale Kirby, annonceront l'accord entre le Canada et Terre-Neuve et Labrador sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Le ministre O'Regan fera l'annonce au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le vendredi 15 décembre 2017



HEURE : 13 h



E NDROIT : Memorial University Child Care Centre

Memorial University of Newfoundland

Niveau 2

230, avenue Elizabeth

St. John's (Terre-Neuve)





