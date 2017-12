Stratus Technologies choisit Spinnaker Support pour le support Oracle E-Business Suite







Basculer vers des prestataires tiers de support Oracle pour obtenir une plus grande capacité de services

DENVER, 15 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Spinnaker Support, le principal fournisseur mondial en supports tiers et services gérés pour les entreprises fonctionnant sur Oracle et SAP, a annoncé aujourd'hui que Stratus Technologies a choisi Spinnaker Support pour l'appui aux applications Oracle E-Business Suite (EBS).

Stratus Technologies est un leader mondial en matière de solutions de disponibilité continue pour les applications vitales, fournissant des technologies qui préviennent de façon proactive les arrêts non planifiés, tant dans les centres de données qu'en périphérie. Basculer vers Spinnaker Support assure à Stratus des capacités de support EBS Oracle supplémentaires, des modalités contractuelles souples et offre une meilleure adéquation entre les frais de maintenance et l'utilisation réelle.

Citation du client

« En tant que prestataire de solutions de disponibilité continue de premier plan, Stratus est conscient de l'importance d'un service, de valeurs et d'un engagement de grande qualité. Basculer vers Spinnaker Support pour nos produits E-Business Suite est le fruit d'une évaluation de notre prestataire actuel par rapport à ces valeurs », a déclaré Bobby Chung, cadre supérieur en informatique chez Stratus Technologies. « Optimiser davantage nos coûts de support Oracle nous permet de chercher et de financer des moyens innovants pour faire progresser nos propres solutions de services et de technologies. Nous sommes ravis de travailler désormais avec les experts de Spinnaker Support. »

Pourquoi basculer vers des prestataires de support tiers ?

La stratégie continue de Stratus en matière informatique est de rester sur sa version actuelle d'EBS, en ne prévoyant pas de basculer vers le nuage Oracle. Cette décision à long terme justifiait un nouvel examen de l'ensemble des options d'appui EBS par des tiers. La société a choisi Spinnaker Support pour les raisons suivantes :

La combinaison des services d'EBS offerts, y compris les services gérés et de consultation pour assurer la pérennité des projets informatiques, peuvent être pris en charge par un seul prestataire

L'accès à un large éventail de services de conseil en technologies, inclus dans les frais de soutien, pour aider à piloter une infrastructure plus souple et gérable sans avoir besoin de la mettre à niveau

La capacité de libérer des fonds supplémentaires pour les projets destinés à maintenir les progrès technologiques et le secteur des services de Stratus au sommet

« Un nombre croissant de clients faisant déjà appel au support d'un tiers réévaluent leur prestataire pour s'assurer qu'ils bénéficient du bon partenaire pour l'avenir », a déclaré Kurt Moydell, le vice-président principal en charge des ventes mondiales et du marketing pour Spinnaker Support. « Nous sommes ravis que Stratus s'aperçoive que basculer vers Spinnaker Support est une décision judicieuse qui les aidera à atteindre leurs objectifs commerciaux actuels et futurs. »

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est le principal fournisseur mondial en supports tiers et services gérés pour produits logiciels Oracle et SAP destinés aux entreprises. Les clients de Spinnaker Support obtiennent un service plus complet et plus réceptif, économisent en moyenne 62 % sur leurs frais d'assistance et peuvent rester indéfiniment sur leur version actuelle du logiciel. Ils font confiance à Spinnaker Support pour que leurs applications maintiennent un rendement maximal et les aider à basculer du site à une position hybride et vers le nuage.

L'ensemble des services primés de Spinnaker Support couvre SAP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca et bien plus encore. Pour en savoir plus sur Spinnaker Support, veuillez consulter le site http://www.spinnakersupport.com. Suivez nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou Google+.

À propos de Stratus Technologies

Stratus Technologies est une société privée appartenant à Siris Capital Group. La société mère, Stratus Technologies Bermuda, Ltd, est enregistrée aux Bermudes. Stratus simplifie le fonctionnement des applications sensibles de l'entreprise 24h/24 et 7j/7. Nos technologies préviennent de façon proactive les arrêts non planifiés aussi bien dans les centres de données qu'en périphérie et nos services garantissent que tous les problèmes sont résolus avant que les clients n'aient connaissance de leur existence. Depuis plus de 35 ans, les entreprises figurant au classement Global Fortune 500 et les petites et moyennes entreprises du monde entier, issues d'un grand nombre de secteurs, font confiance à Stratus pour la simplicité opérationnelle et la disponibilité continue de ses solutions.

