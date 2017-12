WorkFusion nommée à l'AI 100 2018 de CB Insights







NEW YORK, 15 décembre 2017 /PRNewswire/-- WorkFusion a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée à l'AI 100, groupe d'élite de sociétés privées travaillant sur des technologies révolutionnaires d'intelligence artificielle. Anand Sanwal, PDG et cofondateur de CB Insights a révélé la liste complète des sociétés pour la deuxième AI 100 annuelle à l'occasion de la conférence A-ha! à San Francisco.

« La liste de cette année a été tranchée parmi plus de 1000 candidatures et paraît encore plus impressionnante. Ce sont des sociétés qui font appel à l'intelligence artificielle dans des industries qui vont de la découverte de médicaments à la cybersécurité, de la robotique aux techniques juridiques. Je suis heureux que CB Insights soit en mesure de mettre en lumière les fondateurs et les sociétés qui vont révolutionner ces industries. Nous attendons avec impatience de voir ce qu'ils vont faire en 2018 et après », a déclaré Anand Sanwal, PDG de CB Insights.

« Notre mission est d'aider les entreprises à atteindre l'excellence opérationnelle numérique, » a souligné Alex Lyashok, président de WorkFusion. « Les sociétés dans le secteur bancaire, les assurances, les soins de santé et autres industries fortement consommatrices de données cherchent de plus en plus à tirer parti de l'intelligence artificielle pour réduire leurs coûts, augmenter leurs recettes et mieux servir leurs clients. Nous sommes très heureux de leur apporter une plate-forme intégrée d'automatisation intelligente leur offrant cognition, automatisation des processus par la robotique, gestion des processus métiers, reconnaissance optique de caractères et toutes les autres capacités dont les clients de WorkFusion ont besoin pour faire de notre mission leur réalité. »

WorkFusion est la seule société associée à l'automatisation des processus par la robotique (RPA) ou à l'industrie de l'automatisation intelligente à occuper une place sur l'AI 100. Les entreprises qui ont commencé leurs efforts de numérisation avec l'automatisation de tâches sont rapidement en train d'ajouter l'automatisation cognitive activée par IA pour gouverner leur transformation numérique. La combinaison unique chez WorkFusion de RPA, d'automatisation cognitive et d'orchestration du travail a valu à l'entreprise un taux de croissance de 770 % sur trois années, un fichier clients d'entreprise grandissant lui aussi rapidement autour du monde, une reconnaissance la plus élevée par les analystes de l'industrie et un classement très haut sur le Technology Fast 500tmde Deloitte.

À propos de CB Insights

Notre équipe fabrique la technologie qui aide les sociétés à deviner moins et gagner plus. Nous créons des agrégats, analysons des téraoctets de données, faisons appel à l'apprentissage machine, à des algorithmes et à la visualisation de données afin d'aider les sociétés à remplacer les trois G ('Google searches, gut instinct and guys with MBAs*' ? recherche Google, instinct et individus avec MBA) pour qu'elles soient en mesure de répondre à d'énormes questions stratégiques en utilisant des probabilités à la place des avis d'experts. *Nous avons des maîtrises en administration des affaires.

À propos de WorkFusion

L'automatisation intelligente de WorkFusion donne aux opérations d'entreprise les moyens de numériser. WorkFusion combine toutes les capacités activées par RPA et AI dont les entreprises mondiales ont besoin pour numériser et passer à des produits d'automatisation de catégorie entreprise spécifiquement construits pour des professionnels des opérations. Les équipes opérationnelles dans les organisations consommatrices de données comme les services bancaires et financiers mondiaux, les fournisseurs d'assurances et de soins de santé, et les firmes d'externalisation des processus d'affaires (BPO) font appel à l'automatisation intelligente de WorkFusion pour devenir plus allégées, plus productives et plus souples. Pour davantage d'informations sur WorkFusion, veuillez visiter www.workfusion.com.

