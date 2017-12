Mise à jour - Plusieurs produits de santé non autorisés vendus à quatre magasins de « Adult source » à Calgary (Alberta) saisis par Santé Canada

Produits de santé non autorisés

Produit et usage prévu Risques Entreprise Mesures prises

7K Produit pour améliorer la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe Adult Source Lieux : No 102, 2323-32, avenue N.-E., Calgary (Alberta) 1540, 16e avenue N.-O., Calgary (Alberta) 4310, 17e Avenue S.-O., Calgary (Alberta) 10210, chemin Macleod S.-E., Calgary (Alberta) Saisi par Santé Canada

Lips TeZen Produit pour améliorer la performance sexuelle L'étiquette indique que le produit contient du yohimbe Adult Source Lieux : No 102, 2323-32, avenue N.-E., Calgary (Alberta) 1540, 16e avenue N.-O., Calgary (Alberta) 4310, 17e Avenue S.-O., Calgary (Alberta) 10210, chemin Macleod S.-E., Calgary (Alberta) Saisi par Santé Canada

Rush Poppers Un produit avec un emballage similaire a été saisi auparavant d'autres détaillants et a été testé : les résultats indiquent que le produit contient du nitrite de pentyle Adult Source Lieux : No 102, 2323-32, avenue N.-E., Calgary (Alberta) 1540, 16e avenue N.-O., Calgary (Alberta) 4310, 17e Avenue S.-O., Calgary (Alberta) 10210, chemin Macleod S.-E., Calgary (Alberta) Saisi par Santé Canada

Stiff 4 Hours Produit pour améliorer la performance sexuelle Un produit avec un emballage similaire a été saisi auparavant d'autres détaillants et a été testé : les résultats indiquent que le produit contient du sildénafil Adult Source Lieux : No 102, 2323-32, avenue N.-E., Calgary (Alberta) 1540, 16e avenue N.-O., Calgary (Alberta) 4310, 17e Avenue S.-O., Calgary (Alberta) 10210, chemin Macleod S.-E., Calgary (Alberta) Saisi par Santé Canada