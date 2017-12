Bonne nouvelle pour la protection de l'habitat essentiel du béluga, mais encore du travail à faire pour la baleine noire







MONTRÉAL, 14 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est heureux de voir que le gouvernement fédéral utilise les arrêtés concernant l'habitat essentiel ? l'un des outils mis à sa disposition dans la Loi sur les espèces en péril (LEP) ? pour la protection d'espèces vulnérables, dont la population de bélugas du Saint-Laurent et la baleine noire de l'Atlantique Nord. Si ces arrêtés concernant l'habitat essentiel représentent une avancée importante pour la protection des espèces en péril, dans le contexte des changements climatiques et des déplacements des aires de répartition des espèces, il faudra aussi rapidement redoubler d'efforts pour identifier et protéger les habitats essentiels afin d'atteindre des résultats significatifs.

Sophie Paradis, Directrice pour le Québec, WWF-Canada :

«?Les bélugas du Saint-Laurent continuent de subir d'innombrables menaces et seulement quelques-unes d'entre elles, comme les collisions avec les navires et les enchevêtrements dans les filets de pêche, seront prises en considération dans le nouvel arrêté concernant l'habitat essentiel. Mais d'autres menaces nécessitent une attention immédiate, en commençant par la réduction des contaminants, une surveillance régulière de cette population et une réserve de nourriture adéquate et accessible. Les bélugas ne pourront survivre s'ils sont affamés, et si leur alimentation est considérablement réduite en raison de la surpêche, de la dégradation de l'habitat, des obstacles à la migration des poissons, des changements climatiques, de l'augmentation de la compétition avec d'autres prédateurs tels que les phoques et les oiseaux marins, et de l'augmentation de la compétition avec la pêche commerciale.

« Quant aux baleines noires de l'Atlantique Nord, la situation est complexe et si le gouvernement tente réellement de bien faire les choses, ce n'est pas encore suffisant. Les changements climatiques provoquent le réchauffement de nos océans et perturbent les écosystèmes. Ces nouvelles conditions entrainent un déplacement des proies, et donc l'habitat de la baleine noire de l'Atlantique Nord n'est plus le même que celui indiqué dans l'arrêté sur l'habitat essentiel. Il s'est déplacé vers le golfe du Saint-Laurent. Rappelons qu'à l'été 2017, 16 baleines noires sont mortes dans le golfe du Saint-Laurent; décès attribuables aux collisions avec des navires et à des enchevêtrements dans des filets de pêche. Il faut donc agir maintenant et identifier rapidement les principaux secteurs névralgiques dans le golfe et agir pour leur protection si nous voulons assurer la survie de cette espèce. »

James Snider, Vice-président, Science, recherche et innovation, WWF-Canada :

« Le déplacement de l'aire de répartition de la baleine noire est un très bon exemple de la nécessité de comprendre pleinement les impacts des changements climatiques pour mettre en oeuvre des stratégies de rétablissement et des plans d'actions adaptés à la réalité. La LEP a la capacité de répondre aux besoins prioritaires des espèces. Mais encore faut-il l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est aux personnes qui promulguent la loi à qui revient cette responsabilité. »

Pour plus de détails sur l'état de nos espèces : Rapport Planète vivante Canada.



À propos du WWF-Canada

Le WWF propose des solutions aux grands défis de conservation qui nous tiennent tous à coeur. Nous menons des projets dans des lieux uniques et de grande valeur environnementale afin que la nature, les espèces et les communautés puissent cohabiter en toute harmonie. wwf.ca/fr

Pour plus de renseignements :

Laurence Cayer-Desrosiers, Spécialiste communications et événements | WWF-Canada

lcdesrosiers@wwfcanada.org | 514-703-2409

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 19:03 et diffusé par :