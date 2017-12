Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels - Le Conseil du statut de la femme salue l'obligation pour toutes les écoles du Québec d'offrir des cours d'éducation à la sexualité







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil du statut de la femme salue l'annonce du gouvernement du Québec d'implanter des cours d'éducation à la sexualité obligatoires pour tous les élèves québécois de la première année du primaire à la cinquième secondaire, et ce, dès septembre 2018.

Pour le Conseil, l'éducation demeure le moteur de la prévention en permettant aux élèves de comprendre, dès le plus jeune âge, des notions comme le consentement, les stéréotypes sexuels, les relations amoureuses égalitaires et le lien étroit entre les inégalités entre les sexes et les violences à caractère sexuel.

Le Conseil réitère par ailleurs que les notions d'inégalités entre les femmes et les hommes doivent être partie prenante du cours d'éducation à la sexualité. Le cours devra porter plus largement sur la sexualité et les rapports égalitaires entre les filles et les garçons. Cette annonce survient alors que des intervenantes et intervenants de tous les milieux sont réunis à l'occasion du Forum sur les agressions et le harcèlement sexuels vécus en milieu de travail.

« La violence envers les femmes est un enjeu collectif sur lequel toutes et tous doivent agir de manière concertée. Ce forum est une occasion de mettre en place des leviers concrets pour prévenir les violences sexuelles dans tous les milieux et d'interpeller tous les acteurs de la société », souligne la présidente du Conseil, Me Louise Cordeau.

Le Conseil du statut de la femme a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec et d'informer la population sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

Pour information

Joanne Isabel

Relations de presse

Conseil du statut de la femme

joanne.isabel@csf.gouv.qc.ca

Cellulaire : 418 446-2203

Téléphone : 418 643-4326, poste 239

SOURCE Conseil du statut de la femme

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 17:30 et diffusé par :