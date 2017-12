Projet de mine Ajax - Projet renvoyé au Cabinet aux fins de décision définitive du gouvernement du Canada







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que le projet de mine Ajax, situé près de la ville de Kamloops, en Colombie-Britannique, pourrait entraîner des effets environnementaux négatifs importants et des effets cumulatifs sur le patrimoine autochtone et l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones.

Le projet a fait l'objet d'une étude approfondie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (la Loi antérieure). La ministre a renvoyé le projet aux autorités responsables, soit Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada. Les autorités responsables doivent maintenant demander au Cabinet de prendre une décision définitive quant à savoir si le projet peut être mis en oeuvre.

En prenant sa décision concernant l'importance des effets, la ministre a tenu compte du rapport conjoint d'étude approfondie fédérale et d'évaluation provinciale pour le projet de mine Ajax ainsi que des commentaires reçus du public et des autochtones. Le rapport a été préparé conjointement par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique et comprend les conclusions et les recommandations concernant les effets environnementaux potentiels du projet, en tenant compte de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation proposées.

Pour prendre sa décision, la ministre a également pris en compte les résultats d'une évaluation indépendante et communautaire du projet réalisée par la Nation Stk'emlúpsemc te Secwépemc (SSN), publiée au début de 2017. La SSN a participé activement à l'évaluation environnementale fédérale, en formulant des commentaires dans le cadre des travaux du groupe de travail du projet et des activités de consultation directe auprès de l'Agence.

La ministre a également tenu compte des renseignements fournis par la ville de Kamloops dans le cadre de son examen du projet.

Si le projet est mis en oeuvre, ce sera une mine de cuivre et d'or dont la durée de vie est d'environ 23 ans.

