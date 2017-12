Projet d'investissement de 2 millions de dollars en Mauricie - La nouvelle boutique de l'entreprise Rien ne se perd, tout se crée ouvrira ses portes dès demain!







SAINT-SÉVÈRE, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a accordé, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, une contribution financière de 500 000 $ à l'entreprise manufacturière Rien ne se perd, tout se crée pour soutenir la réalisation d'un projet d'investissement évalué à 2 millions de dollars. Celui?ci visait la construction d'un atelier de fabrication de vêtements et d'accessoires jumelé à une nouvelle boutique présentant les créations de l'entreprise ainsi que celles de plus d'une cinquantaine d'artisans québécois. Cette boutique ouvrira d'ailleurs ses portes au public dès demain.

Dans le cadre de cette initiative, l'entreprise a également fait l'acquisition d'un logiciel de gestion ainsi que d'équipements informatiques et spécialisés afin d'accroître sa productivité.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

« Notre gouvernement est fier de soutenir une entreprise dynamique et créative de la circonscription de Maskinongé dont l'engagement envers l'essor du secteur québécois de la mode et du vêtement est digne de mention. Nous avons besoin du talent, des idées et surtout de l'audace d'entreprises comme celle?ci pour bâtir une économie régionale diversifiée et solide. »

Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions

« Rien ne se perd, tout se crée fait partie des entreprises mauriciennes qui stimulent la vitalité économique de notre région. C'est donc avec enthousiasme que nous l'appuyons dans les démarches qu'elle mène pour assurer sa croissance et augmenter sa productivité ainsi que sa compétitivité au sein des secteurs innovants du design et de la fabrication de vêtements. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette

« Le succès du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie repose en grande partie sur les entreprises qui, comme Rien ne se perd, tout se crée, réalisent des projets contribuant à renforcer l'économie régionale. En appuyant des initiatives générant d'importantes retombées économiques, comme celle annoncée aujourd'hui, notre gouvernement réitère d'ailleurs son engagement à faire prospérer davantage les régions. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

L'entreprise Rien ne se perd, tout se crée conçoit et fabrique des vêtements et des accessoires de mode. Ses nouvelles installations sont situées au 91, rue Principale, à Saint?Sévère.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés

