Changements à la haute direction de la Financière Sun Life







Kevin Dougherty occupera un nouveau poste lié à l'innovation et aux partenariats, et Jacques Goulet se joindra à la compagnie à titre de président de la Financière Sun Life Canada

TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life (TSX : SLF) (NYSE : SLF), a annoncé aujourd'hui deux changements touchant la direction de la FSL Canada qui s'inscrivent dans la stratégie Client 2020. Les nominations suivantes entreront en vigueur le 15 janvier 2018 :

Kevin Dougherty, actuel président de la Financière Sun Life Canada, deviendra vice-président général, innovation et partenariats. Dans ce poste nouvellement créé, M. Dougherty aura comme mandat exclusif d'accélérer la croissance en s'appuyant sur l'innovation et les capacités critiques de l'organisation. Il sera responsable de ce qui suit :

Solutions santé numérique - Secteur lancé à la fin de 2016 afin que les Canadiens puissent utiliser les capacités numériques les plus récentes lorsqu'ils s'occupent de leur santé et de leur mieux-être.





- Secteur lancé à la fin de 2016 afin que les Canadiens puissent utiliser les capacités numériques les plus récentes lorsqu'ils s'occupent de leur santé et de leur mieux-être. Laboratoire de recherche en assurance - À l'affût d'innovations en matière de tarification des produits d'assurance, ce laboratoire répertorie les partenaires externes qui utilisent de nouvelles technologies et collabore étroitement avec les différentes organisations de la Financière Sun Life à l'échelle mondiale pour faire des tests et tirer des leçons dans le but de commercialiser ces innovations.





- À l'affût d'innovations en matière de tarification des produits d'assurance, ce laboratoire répertorie les partenaires externes qui utilisent de nouvelles technologies et collabore étroitement avec les différentes organisations de la Financière Sun Life à l'échelle mondiale pour faire des tests et tirer des leçons dans le but de commercialiser ces innovations. Partenariats externes axés sur l'innovation - Relations existantes de la Financière Sun Life, p. ex. avec Plug and Play, le MaRS Discovery District et le Vector Institute, et nouveaux partenariats.





- Relations existantes de la Financière Sun Life, p. ex. avec Plug and Play, le MaRS Discovery District et le Vector Institute, et nouveaux partenariats. Augmentation des capacités d'analytique des données et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités et les modèles d'affaires de la Financière Sun Life. Accroître nos capacités, c'est notamment mettre au point, coordonner et communiquer les meilleures pratiques et les cas d'utilisation dans l'ensemble de la compagnie.





dans les activités et les modèles d'affaires de la Financière Sun Life. Accroître nos capacités, c'est notamment mettre au point, coordonner et communiquer les meilleures pratiques et les cas d'utilisation dans l'ensemble de la compagnie. Réassurance - Gestion et coordination de la réassurance au sein de la Financière Sun Life à l'échelle mondiale, et participation des partenaires réassureurs de la compagnie aux innovations en matière de produits et de tarification.

«M. Dougherty possède un talent unique : il sait mettre au point de nouveaux modèles d'affaires quand il n'en existe pas et amener les dirigeants de la Financière Sun Life de tous les horizons à collaborer au sein d'une seule et même équipe, précise Dean Connor, président et chef de la direction de la Financière Sun Life. Mettre un dirigeant de la trempe de M. Dougherty aux commandes de notre stratégie pour l'innovation et les partenariats montre que nous tenons à nous distinguer nettement sur le marché et témoigne de l'importance que nous accordons aux clients», conclut M. Connor.

Jacques Goulet est nommé président de la Financière Sun Life Canada. Avant de se joindre à la Financière Sun Life, M. Goulet travaillait pour Mercer à titre de président des domaines Santé et Avoirs et il s'occupait des activités de l'ensemble de l'entreprise touchant la retraite, la santé, l'expertise-conseil en placements et la gestion de placements. Ces activités, qui concernent des clients d'une centaine de pays, produisent des rentrées de plus de 3,6 milliards de dollars américains.

À titre de président de la Financière Sun Life Canada, M. Goulet sera responsable des divisions des garanties collectives et des régimes collectifs de retraite, ainsi que des secteurs de la gestion de patrimoine, de l'assurance et de la gestion de placements de l'individuelle au Canada.

«Comme dirigeant, M. Goulet possède une expérience mondiale et compte plusieurs transformations importantes à son actif. Ses réalisations - il a mis en place des équipes solides, facilité la croissance de l'entreprise et placé la barre plus haut en ce qui concerne les résultats pour les clients - seront très utiles pour la FSL Canada, car nous souhaitons consolider notre position de chef de file», précise M. Connor.

Jacques est originaire de Shawinigan au Québec. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université Concordia en 1987, il a commencé sa carrière à Mercer à Toronto. Il détient le titre de fellow de l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Après avoir occupé divers postes de conseiller et de dirigeant au Canada pendant 10 ans, il est devenu chef de la direction de Mercer France. Par la suite, il a supervisé les activités de Mercer concernant les régimes de retraite en Europe. En 2011, il a déménagé à New York pour occuper des responsabilités de plus en plus importantes à l'échelle de l'Amérique du Nord et du monde. M. Goulet et sa famille reviennent vivre au Canada.

M. Dougherty et M. Goulet relèveront de M. Connor et feront partie de l'équipe de direction, qui comprend également :

Claude Accum , président, Financière Sun Life Asie

, président, Financière Sun Life Asie Dan Fishbein , président, Financière Sun Life États-Unis

, président, Financière Sun Life États-Unis Steve Peacher , président, Gestion Placements Sun Life

, président, Gestion Placements Sun Life Carrie Blair , vice-présidente générale, première directrice des ressources humaines et des communications

, vice-présidente générale, première directrice des ressources humaines et des communications Linda Dougherty , vice-présidente générale, stratégie générale et marketing à l'échelle mondiale

, vice-présidente générale, stratégie générale et marketing à l'échelle mondiale Colm Freyne , vice-président général et premier directeur de la gestion des risques

, vice-président général et premier directeur de la gestion des risques Melissa Kennedy , vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques

, vice-présidente générale, affaires publiques et première directrice des affaires juridiques Mark Saunders , vice-président général et premier directeur des services d'information

, vice-président général et premier directeur des services d'information Kevin Strain , vice-président général et premier directeur financier

Vous trouverez les biographies et les photos à jour des membres de la direction à l'adresse suivante : www.sunlife.com/leadershipteam

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Renseignements pour les médias :

Brigitte Dagnault

Vice-présidente

Marketing et communications Québec

Tél. : 514-247-3045

brigitte.dagnault@sunlife.com

Renseignements pour les investisseurs :

Greg Dilworth

Vice-président

Relations avec les investisseurs

Tél. : 416-979-6230

relations.investisseurs@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 17:01 et diffusé par :