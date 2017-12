Le premier ministre dévoile les thèmes de la présidence canadienne du G7 en 2018







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui au cours d'un événement en direct sur Facebook les thèmes qui guideront la présidence canadienne du G7 en 2018.

La présidence canadienne du G7 en 2018 offre au Canada une importante occasion de s'exprimer d'une voix forte sur la scène internationale, de mobiliser ses homologues du G7 en vue de relever d'urgents défis d'envergure mondiale et de réaliser des progrès concrèts pour atteindre nos objectifs communs.

Au cours de la prochaine année, le Canada fera progresser des priorités nationales et internationales découlant des cinq thèmes clés suivants :

Investir dans la croissance économique qui profite à tout le monde;

Se préparer aux emplois de l'avenir;

Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes;

Travailler ensemble à l'égard des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre;

Construire un monde plus pacifique et plus sûr.

Dans les mois précédant le Sommet des dirigeants, le Canada tiendra une série de réunions de ministres du G7 qui aborderont ces thèmes. Chacune de ces réunions comprendra une analyse comparative des sexes et mettra l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Pendant l'événement d'aujourd'hui, le premier ministre a également dévoilé le logo du G7 pour 2018, qui évoque le riche paysage naturel de Charlevoix.

Citation

« Le Canada est fier de mettre de l'avant un programme progressiste pour le G7 de 2018. Les thèmes que nous avons choisis pour l'année aideront à cibler nos discussions afin de trouver des solutions concrètes en vue de promouvoir l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, l'énergie propre et la croissance économique profitable à tous. En tant que partenaires du G7, nous avons la responsabilité commune de nous assurer que tous les citoyens tirent avantage de notre économie mondiale, ainsi que de laisser un monde plus sain, pacifique et sûr à nos enfants et petits-enfants. »

--Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada assumera la présidence du G7 le 1 er janvier 2018 et sera l'hôte du Sommet des dirigeants du G7, qui aura lieu dans la région de Charlevoix, au Québec, les 8 et 9 juin 2018.

assumera la présidence du G7 le 1 janvier sera l'hôte du Sommet des dirigeants du G7, qui aura lieu dans la région de Charlevoix, au Québec, les 8 et 9 juin 2018. Le pays à la présidence du G7 établit le programme de l'année et doit organiser et tenir le Sommet des dirigeants, les réunions de ministres et d'autres événements connexes.

Ce sommet sera le sixième accueilli par le Canada et le premier qui aura lieu au Québec depuis 1981.

Parallèlement au lancement officiel de la présidence canadienne du G7, une campagne sur les médias sociaux et un site Web seront lancés au début de l'année 2018 afin de mobiliser les Canadiens. Nous pourrons ainsi mieux comprendre leurs points de vue sur différents aspects des thèmes du G7 et encourager la participation des jeunes autour d'importants enjeux qui nous touchent tous.

Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans la région de Muskoka, en Ontario (2010), dans la région de Kananaskis , en Alberta (2002), à Halifax , en Nouvelle-Écosse (1995), à Toronto , en Ontario (1988) et à Ottawa et Montebello , en Ontario et au Québec (1981).

(2010), dans la région de , en (2002), à , en Nouvelle-Écosse (1995), à , en (1988) et à et , en et au Québec (1981). Le G7 est un groupe informel de sept économies développées du monde; il comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'Union européenne a été invitée à assister au G7 pour la première fois en 1977, mais ne fait pas partie du cycle de rotation pour l'accueil.

