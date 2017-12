Médias régionaux : Une transformation numérique essentielle







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), un usage prononcé et accéléré des plateformes numériques par les médias écrits est nécessaire pour assurer leur vitalité. Elle soutient donc l'appui annoncé aujourd'hui par la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, et demande qu'il y ait équité dans le traitement accordé à l'ensemble des entreprises médiatiques qui nécessiteraient une aide similaire pour assurer la transition de leur produit vers le numérique.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre la nécessité d'appuyer les entreprises d'information compte tenu de leurs rôles et aussi de leur importance sur le plan de l'information régionale. Il s'agit d'une aide qui supportera entre autres l'usage prononcé et accéléré du numérique par les journaux de Groupe Capitales Médias. Cela lui permettra de mieux répondre aux attentes des consommateurs et ainsi, d'être plus concurrentiel face aux différentes plateformes du web », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé dans la Stratégie numérique leur intention d'augmenter l'intensité numérique des entreprises québécoises. Comme d'autres secteurs, la presse écrite a des besoins en ce sens que le prêt gouvernemental annoncé aujourd'hui contribue à combler.

Dans un souci d'équité et de maintien de la compétitivité, la FCCQ demande que les formes d'aides gouvernementales pour la conversion des pratiques médiatiques vers le numérique soient accessibles à d'autres groupes du secteur des médias qui pourraient faire face aux mêmes défis.

Importance de l'information régionale et locale

« Les médias écrits, en particulier les médias régionaux, sont des sources privilégiées d'information locale, essentielles pour la vitalité des régions et pour le développement socioéconomique. En plus de mettre en lumière notamment l'actualité locale et régionale, ils offrent une vitrine importante aux entreprises de leur coin de pays, notamment grâce à leur offre d'espaces publicitaires et à la couverture des différents projets de développement. Leur importance dans le paysage régional est donc considérable », a conclu Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 16:21 et diffusé par :