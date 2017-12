A.M. Best confirme la cote de solidité financière de A- (excellente) d'Assurance Economical







WATERLOO, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - A.M. Best a confirmé, le 12 décembre 2017, la cote de solidité financière de A- (excellente) et la cote de crédit d'émetteur de « a- » pour Economical, Compagnie Mutuelle d'Assurance et sa filiale en propriété exclusive, Waterloo, Compagnie d'Assurance. La perspective des cotes est stable.

« Nous sommes heureux d'obtenir ces cotes d'A.M. Best pour la cinquième année consécutive en reconnaissance de notre solidité financière globale », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction chez Economical. « Ces cotes nous sont décernées à un moment où nous effectuons d'importants investissements stratégiques et améliorations aux activités dans le but de renforcer les résultats à long terme de l'entreprise. »

Dans son annonce, A.M. Best a continué de reconnaître la bonne capitalisation ajustée en fonction des risques, l'utilisation de la souscription et la liquidité favorables, le rendement d'exploitation positif historique, la gamme de produits diversifiée, les initiatives d'amélioration des activités et la présence établie sur le marché canadien d'Economical. A.M. Best reconnaît également qu'Economical a étendu ses capacités en matière de distribution avec l'arrivée de Sonnet.

Pour de plus amples renseignements sur les cotes A.M. Best, veuillez consulter le site www.ambest.com (en anglais seulement).

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical, fondée en 1871, est l'un des plus importants assureurs de dommages au Canada avec plus de 2,2 milliards de dollars en primes annualisées et plus de 5,6 milliards de dollars d'actifs au 30 septembre 2017. Établie à Waterloo, cette entreprise détenue et exploitée par des Canadiens répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays. Assurance Economical fait affaire sous les marques suivantes : Assurance Economical; Economical; Western General; Economical Sélect; Perth, Compagnie d'Assurance; Sonnet; Petsecure; Family Insurance Solutions et Financière Economical.

