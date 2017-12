MediaTek Sensio : une nouvelle solution à biocapteurs intégrant aux smartphones la surveillance de la santé







Le premier biocapteur 6-en-1 du secteur transforme votre smartphone en un compagnon de santé personnelle

HSINCHU, Taïwan, le 14 décembre 2017 /PRNewswire/ -- MediaTek Inc. a dévoilé aujourd'hui MediaTek Sensiotm, premier module à biocapteurs 6-en-1 pour smartphones. MediaTek Sensio est une puissante solution de surveillance avancée de la santé, qui facilite le suivi des informations relatives à la fréquence cardiaque, des tendances relatives à la pression artérielle, des niveaux de saturation pulsée en oxygène, et bien d'autres éléments. Disponible en tant que module intégré dans les smartphones, MediaTek Sensio permet aux consommateurs de vérifier et de contrôler rapidement leur bien-être physique sur l'appareil qu'ils utilisent le plus : leur smartphone.

« Le fait d'offrir aux individus la capacité d'accéder à leurs informations de santé à l'aide d'un smartphone constitue une étape majeure afin d'améliorer la santé à travers le monde », a déclaré le Dr Yenchi Lee, directeur principal du marketing produit de la division sans fil de MediaTek. « Grâce à notre module à biocapteurs et logiciel MediaTek Sensio, les développeurs et fabricants d'appareils bénéficient d'une puissante solution intégrée de surveillance de la santé, qui fournit des informations sur le coeur et la forme physique en 60 secondes environ. »

MediaTek Sensio MT6381 est une solution complète composée d'un logiciel et d'un module, qui a été spécifiquement conçue pour fournir de précieuses données de santé, et qui intègre des composants optiques, électriques et de traitement. Cette solution personnalisable et compacte offre aux fabricants d'appareils la flexibilité leur permettant d'intégrer directement le module MediaTek Sensio dans tous les types de smartphones, plutôt que de recourir à de multiples capteurs. Grâce à MediaTek Sensio, les fabricants sont en mesure de concevoir des applications brevetées ou d'exploiter des applications tierces et des extensions de développeurs.

Le module utilise des diodes électroluminescentes (LED) en conjonction avec un capteur photosensible, afin de mesurer l'absorption de la lumière rouge et infrarouge au niveau de l'extrémité des doigts de l'utilisateur. En touchant les capteurs et les électrodes d'un appareil du bout des doigts, MediaTek Sensio crée une boucle fermée entre le coeur et le biocapteur, afin de mesurer les formes d'ondes d'électrocardiographie et de photopléthysmographie. Découvrez comment fonctionne MediaTek Sensio.

Sensio délivre ces six points de données médicales clés en 60 secondes environ :

Fréquence cardiaque – MediaTek Sensio mesure les battements cardiaques par minute.

Variabilité de fréquence cardiaque – MediaTek Sensio mesure la fluctuation de la durée entre chaque battement cardiaque.

Tendances de pression artérielle – MediaTek Sensio mesure les tendances de pression artérielle, afin que les utilisateurs puissent visualiser un ensemble de données sur une période de temps.

Saturation pulsée en oxygène (SpO 2 ) – MediaTek Sensio mesure la quantité d'oxygène dans le sang.

Électrocardiographie (ECG) – MediaTek Sensio mesure l'activité électrique du coeur sur une période de temps, et l'affiche sous forme de graphique.

Photopléthysmographie (PPG) – MediaTek Sensio mesure les variations du volume sanguin.

Cette première solution matérielle et logicielle complète 6-en-1, faite de composants optiques, électriques et de traitement, délivre un ensemble de solutions intelligentes de santé, qui aideront les utilisateurs à être mieux informés sur leurs niveaux de forme physique.

MediaTek Sensio MT6381 inclut :

LED rouges et infrarouges intégrées pour une mesure de la PPG réflective + une entrée analogique à 1 canal pour l'ECG

Pack compact de 22 broches OLGA 6,8 mm x 4,93 mm x 1,2 mm

BOM externe total composé de 4 coiffes + 2 électrodes

Interface numérique I2C /SPI

MediaTek Sensio sera disponible à partir du début de l'année 2018.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur MediaTek Sensio

Limitation de responsabilité : MediaTek Sensio et les logiciels connexes ne sauraient ni constituer un produit final, ni être conçus pour une utilisation dans le cadre du diagnostic de maladies ou d'autres troubles, ou dans la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention des maladies. MediaTek Sensio et les logiciels connexes comportent des limites inhérentes, et d'autres facteurs sont susceptibles d'affecter la précision des informations et données fournies par MediaTek Sensio et les logiciels connexes, y compris les lectures de la fréquence cardiaque, telles que les conditions environnementales, les affections cutanées, les activités spécifiques réalisées, les conceptions ou paramètres de l'appareil, le placement du capteur, ainsi que d'autres interactions avec l'utilisateur final.

