Projet de mine de lithium Baie James - Période de consultation publique

Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse avec le ministre fédéral des Sports et des Personnes handicapées, Kent Hehr, et la ministre provinciale responsable du Bureau des changements climatiques de l'Alberta,...

Dans le communiqué ''Avis aux médias - La ministre Petitpas Taylor et le ministre Rousselle annonceront une initiative favorisant la croissance propre et l'action climatique canadienne au Nouveau-Brunswick'', diffusé le 14-Dec-2017 par Environment...

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) a entamé une évaluation environnementale fédérale du projet de mine de lithium Baie James, situé approximativement à 100 kilomètres à l'est de la baie James, à la hauteur du village cri...

Les représentants des médias sont priés de noter que le président du Conseil du Trésor, l'honorable Scott Brison, et le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Ian Rankin, tiendront une conférence de presse en vue d'annoncer le...

Ils ont été parmi les premiers « citoyens scientifiques » du Canada. Animés d'un esprit de découvreur, ils raffolaient du plein air -- à cheval, en canot, à pied et en voiture -- dans les zones productives de canards des Prairies. Ils avaient une...