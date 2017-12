Première séance du conseil de la CMM présidée par la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le nouveau conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), composé d'élus représentant les 82 municipalités de la région métropolitaine, s'est réuni pour la première fois aujourd'hui sous la présidence de la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante. À cette occasion, le conseil a approuvé les nominations pour le comité exécutif, les commissions permanentes ainsi que le comité consultatif agricole.

Rappelons que comme le veut la loi, le conseil de la Communauté est composé de 28 membres incluant :

la mairesse de la Ville de Montréal, Madame Valérie Plante, ainsi que treize élus désignés par le conseil d'agglomération de Montréal ;

le maire de la Ville de Laval , Monsieur Marc Demers, ainsi que deux élus désignés par le conseil d'agglomération de Laval ;

, Monsieur Marc Demers, ainsi que deux élus désignés par le conseil d'agglomération de Laval ; la mairesse de la Ville de Longueuil , Madame Sylvie Parent , ainsi que deux élus désignés par la que le conseil d'agglomération de Longueuil ;

, Madame , ainsi que deux élus désignés par la que le conseil d'agglomération de Longueuil ; quatre maires désignés par les municipalités régionales de comté (MRC) de la couronne Nord de Montréal ;

quatre maires désignés par les municipalités régionales de comté (MRC) de la couronne Sud de Montréal.

Le conseil a mandaté le comité exécutif pour prendre en charge l'administration des affaires de la Communauté. Le comité exécutif veille à ce que la loi, les règlements, les résolutions ainsi que les contrats soient exécutés.

Le conseil a par ailleurs constitué cinq commissions permanentes ainsi qu'un comité consultatif agricole. Chaque commission est consultative.

Pour consulter la liste des élus siégeant sur le conseil, le comité exécutif, les commissions permanentes et le comité consultatif agricole de la Communauté, voir : http://cmm.qc.ca/a-propos/conseil/membres-du-conseil/

Pour consulter le calendrier 2018 des séances du conseil, voir : http://cmm.qc.ca/a-propos/conseil/calendrier-et-proces-verbaux/

* * *

Créée le 1er janvier 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit près de 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km carrés. La Communauté exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

SOURCE Communauté métropolitaine de Montréal

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 15:53 et diffusé par :