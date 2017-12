RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. réduit les frais de trois fonds BlueBay et du Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC







TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion de trois fonds BlueBay, ainsi qu'une réduction des frais de gestion et des pourcentages spécifiés, s'il y a lieu, du Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC.

RBC GMA Inc. revoit périodiquement ses frais. Ces réductions font partie de son engagement à continuer d'offrir la meilleure valeur à ses clients investisseurs.

Les frais de gestion et les pourcentages spécifiés, s'il y a lieu, des fonds et des séries ci-dessous seront réduits le 1er janvier 2018.





Fonds Frais de gestion Frais actuels À compter du

1er janvier 2018 Fonds d'obligations mondiales à revenu mensuel BlueBay





Série A/Série Conseillers 1,65 % 1,50 %

Série D 1,05 % 0,90 %

Série F 0,90 % 0,75 %

Série I 0,80 % 0,75 % Fonds d'obligations européennes à rendement élevé BlueBay (Canada)





Série A/Série Conseillers 1,65 % 1,50 %

Série D 1,05 % 0,90 %

Série F 0,90 % 0,75 % Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay





Série A/Série Conseillers 1,65 % 1,50 %

Série D 1,05 % 0,90 %

Série F 0,90 % 0,75 % Fonds d'éducation Objectif 2020 RBC*





Série A 1,55 %** 1,00 %**

Série D 0,90 %** 0,80 %**

Série F 0,70 % 0,65 %

*Les réductions de frais sont précisées dans le prospectus simplifié. **Le pourcentage spécifié comprend les frais de gestion, les frais d'administration, les taxes (sauf le coût additionnel de la

TVH), d'autres coûts liés aux fonds et tous les frais des fonds sous-jacents.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 400 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 16:00 et diffusé par :