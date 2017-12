Le gouvernement du Canada facilite le processus de demande de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada pour les Canadiens







Élargir le rôle du personnel infirmier praticien

OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé aujourd'hui un important changement apporté au Programme de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) afin d'honorer son engagement à améliorer la prestation des programmes et des services pour tous les Canadiens. À compter d'aujourd'hui, le personnel infirmier praticien traitant pourra fournir aux patients les preuves médicales requises par le Programme.

Le personnel infirmier praticien est maintenant autorisé à remplir en toute autonomie le rapport médical initial inclus dans la trousse de demande de prestations d'invalidité du RPC, ainsi que les formulaires médicaux associés au rétablissement automatique et à la réévaluation des prestations d'invalidité du Régime et du Programme de réadaptation professionnelle.

L'accroissement des pouvoirs de l'ensemble du personnel infirmier praticien de façon à lui permettre de remplir les rapports médicaux requis par le Programme de prestations d'invalidité du RPC élargit l'accès à ce programme et reflète le rôle en évolution des infirmiers praticiens au sein du système de santé du Canada.

« Nous comprenons le stress émotionnel et financier qu'un grave problème de santé peut causer à une personne et à sa famille. Les professionnels de la santé jouent un rôle clé dans le processus de demande de prestations d'invalidité du RPC. Le fait de permettre au personnel infirmier praticien de remplir les rapports médicaux exigés par le Programme de prestations d'invalidité simplifiera l'ensemble du processus et rendra le programme plus accessible pour les Canadiens. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement est fermement résolu à améliorer les services qu'il offre aux personnes handicapées et à faciliter la demande de prestations et de services pour tous les Canadiens. C'est un pas dans la bonne direction et j'ai hâte de présenter la nouvelle loi fédérale sur l'accessibilité au printemps afin d'apporter des changements plus positifs pour les personnes handicapées. »

- L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Les changements au Programme de prestations d'invalidité permettent aux infirmières et infirmiers praticiens (IP) de pratiquer dans la pleine mesure de leur champ d'exercice réglementé. Il s'agit d'une nouvelle réjouissante pour les personnes réclamant des prestations d'invalidité et pour les millions de patients qui auront accès en temps opportun à des soins primaires prodigués par des IP. Ces changements avantageront le système de soins de santé canadien en raison d'une réduction du dédoublement des services, des obstacles et des frais liés aux soins de santé. »

- Barb Shellian, présidente de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

Les faits en bref

Jusqu'à ce jour, seul le personnel infirmier praticien travaillant dans les régions isolées ou à des endroits où il manque de médecins étaient autorisés à remplir les rapports médicaux et les formulaires du Programme de prestations d'invalidité du RPC.

Service Canada paiera les professionnels de la santé jusqu'à concurrence d'un montant déterminé pour remplir les rapports médicaux. Les clients déboursent les frais excédant ce montant.

paiera les professionnels de la santé jusqu'à concurrence d'un montant déterminé pour remplir les rapports médicaux. Les clients déboursent les frais excédant ce montant. Depuis le 3 décembre 2017, le personnel infirmier praticien est également autorisé à signer les certificats médicaux pour les prestations pour proches aidants de l'assurance?emploi.

