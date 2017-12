Québecor lance son nouveau site web







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Québecor annonce le lancement de son nouveau site web afin d'offrir une expérience conviviale et mieux adaptée aux besoins de ses clients, des investisseurs et des médias. Complètement repensé et redessiné à l'image de l'entreprise, le site quebecor.com propose plusieurs nouvelles fonctionnalités ainsi qu'un design adaptatif peu importe l'appareil utilisé.

« Québecor est un chef de file dans l'univers des médias numériques. Tout comme nos marques, nous nous devions d'offrir une navigation optimisée et des contenus de qualité aux utilisateurs de notre site web », a souligné Hugo Delaney, vice-président, Affaires publiques et communications de Québecor. « Nous avons aujourd'hui une plateforme moderne qui met en avant-plan des contenus multimédias originaux et qui favorise le partage social. Du même coup, cela nous permet de démontrer, sous un tout autre angle, les activités de Québecor et son engagement dans la communauté », a-t-il ajouté.

Un site qui nous ressemble

Le site web de Québecor se veut une vitrine pour l'ensemble de ses activités, que ce soit dans les domaines des télécommunications, des médias, de la culture ou des sports et du divertissement. C'est pourquoi l'entreprise a opté pour un design intuitif permettant un accès rapide à l'information et qu'elle a misé sur des contenus allant droit à l'essentiel, sans se substituer aux autres sites de ses filiales.

Une place de choix a également été réservée aux visuels originaux afin de bien refléter l'image de l'entreprise et de son milieu. La vidéo en page d'accueil, réalisée par la maison de production Romeo & Fils, en est d'ailleurs une belle illustration.

Une expérience simplifiée et plus efficace pour les investisseurs

Pour les investisseurs et les analystes, une attention particulière a été portée afin de simplifier la consultation des documents financiers et d'optimiser leur expérience générale sur le site. Par exemple, il est désormais possible d'ajouter directement à l'agenda personnel de l'utilisateur toutes les informations liées aux événements financiers, d'accéder à des webdiffusions ou encore d'obtenir la cote boursière de Québecor en temps quasi réel.

Une Salle de presse bonifiée

En plus de la publication des communiqués officiels, Québecor ajoute une section Nouvelles à sa Salle de presse. « Le communiqué aura toujours sa pertinence, mais la publication de nouvelles nous permettra une plus grande flexibilité en termes de contenu, tout en donnant une visibilité supplémentaire aux 400 organismes que nous épaulons chaque année », a mentionné M. Delaney.

Le site web est également doté d'un moteur de recherche très efficace ainsi que d'un outil capable de proposer des contenus liés, en fonction des intérêts des utilisateurs.

L'équipe de projet

La refonte du site web de Québecor a été dirigée par le Service des affaires publiques et le Service des technologies de l'information de l'entreprise, en collaboration avec la firme Savoir-faire Linux.

Directeur de produit, conception, design et intégration web : Gabriel Marchesseault

Rédaction et conception : Ariane Lareau

Gestion de projet : Victoria Nguyen et Karine Robillard

Analyse des besoins d'affaires : Minh-Chau Chung

Directrice de produit, finances : Nellie Baladi

Idéation au démarrage : Michel Auger

Développement opérationnel : Xavier Lopez

Architecte d'infrastructure TI : Fadi Matni

Chargé de projet TI : Marc Lamarche

Agence : Savoir-faire Linux

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX: QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

