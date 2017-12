Le Gouvernement du Québec salue l'appui majoritaire des membres de l'APIGQ







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec se réjouit que l'entente proposée aux ingénieures et ingénieurs de la fonction publique soit entérinée à 92 %. C'est à la suite de la présentation des conditions de l'entente par les porte-paroles de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) que le vote a été effectué.

Citation :

« Nous sommes très satisfaits et heureux d'apprendre que les ingénieures et ingénieurs ont entériné majoritairement l'entente négociée entre les parties. C'est une preuve que lorsque chaque partie négocie avec conviction et bonne foi, il est possible d'en arriver à une entente. L'entente entérinée, aujourd'hui, s'ajoute à celles qui ont été conclues avec 510 000 employées et employés de l'État, représentant plus de 97 % du personnel des secteurs public et parapublic. »

Pierre Arcand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 15:09 et diffusé par :