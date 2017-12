Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - Les ministres Barrette et Fournier annoncent l'implantation d'un appareil de tomographie par émission de positons et lancent les travaux d'agrandissement







MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, leader parlementaire du gouvernement et député de Saint-Laurent, monsieur Jean-Marc Fournier, étaient de passage aujourd'hui à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (HSCM). Ils ont annoncé l'autorisation du projet de relocalisation du secteur de la médecine nucléaire et l'implantation d'un appareil de tomographie par émission de positons (TEP-TDM), en plus de procéder à une pelletée de terre lançant officiellement les travaux d'agrandissement et de modernisation de l'HSCM.

Citations :

« Les travaux projetés, à terme, apporteront un énorme gain pour les usagers et permettront à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal de réaffirmer son rôle de centre universitaire de référence. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour améliorer la sécurité et le mieux-être des usagers en modernisant les infrastructures du réseau, en plus d'améliorer l'accessibilité des services diagnostiques afin de choisir le meilleur plan de traitement pour le patient. Nous démontrons ainsi notre préoccupation constante à placer le patient au centre de nos décisions en répondant à ses besoins et en lui offrant les meilleurs soins. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Le dossier de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal est une priorité pour moi, et je suis ravi de participer à cette pelletée de terre symbolique. L'étape d'aujourd'hui représente un pas de plus nous rapprochant de la réalisation de ce projet novateur et significatif pour la communauté. Également, les choix de relocaliser la médecine nucléaire et de soutenir l'implantation d'un service de TEP-TDM à l'Hôpital du Sacré-Coeur témoignent de l'importance que notre gouvernement accorde aux besoins croissants des citoyens en matière de santé. »

Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et député de Saint-Laurent

Faits saillants :

La nouvelle construction permettra une mise aux normes et l'intégration des activités de médecine nucléaire au sein du département d'imagerie médicale. L'implantation d'un TEP-TDM vise à fournir à la population desservie par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal les meilleurs services diagnostiques possible, notamment pour contribuer à choisir le meilleur plan de traitement pour le patient. Il s'agit d'un investissement d'environ 20 M$, dont 1,6 M$ provient de l'établissement et 3 M$ de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur.

Quant au vaste projet d'agrandissement dont les travaux ont été lancés aujourd'hui, rappelons qu'il vise notamment à permettre au centre de traumatologie et au service d'endoscopie d'accroître leur capacité d'accueil. La nouvelle unité mère-enfant pourra également mieux répondre à la hausse des besoins en matière de soins périnataux. L'agrandissement inclura aussi une salle mécanique, des secteurs d'enseignement et de recherche, des espaces communs et d'autres destinés aux soins intensifs.

Le coût de conception et de construction du projet d'agrandissement est évalué à 148,35 M$. La contribution du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élève à 135,95 M$. Pour sa part, la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur contribuera à hauteur de 12,4 M$. La livraison du projet d'agrandissement est prévue pour l'été 2020.

