Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et des émissions bénéficiant de son financement

MONTRÉAL, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 2 octobre 2017, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront une aide financière dans le cadre de la 35e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une aide globale de plus de 2,3 millions $. De ce montant, près de 1,3 millions $ ont été accordés pour le volet de production convergente que se partageront les producteurs suivants : Productions Version 10 / Slalom Productions inc., La Voix Télévision inc. (Productions Déferlantes), PVP DOC VI inc., TVA Productions II inc., Untamed Productions inc. Les cinq productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : ICI Radio-Canada, Groupe TVA, TV5 Québec Canada, Évasion (Groupe Serdy). Pour le volet de développement de formats et de concepts télévisuels, quatre projets ont été sélectionnés et se partageront une contribution de plus de 1 million $. Les producteurs sont Productions KOTV inc., Encore Télévision inc., Productions Squeeze inc. et Serdy Vidéo II inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont TVA, Télé-Québec et Zeste Diffusion (Groupe Serdy).

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu, avec son Programme principal d'aide à la production télévisuelle, un total de 250 projets touchant 79 producteurs, 43 diffuseurs canadiens et 32 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant près de 77 millions $.

Au cours de ces années, le Fonds Québecor a octroyé au-delà de 67 millions $ pour le volet multiplateforme des projets aidés en production convergente, ce qui représente 72 % des sommes totales investies en multimédia par les producteurs participants, ainsi que plus de 7,5 millions $ pour le volet télévisuel de ces mêmes projets, ce qui constitue une aide globale de près de 75 millions $ pour la production convergente. Sur l'ensemble de ses contributions pour les volets télévisuel et multiplateforme, le Fonds Québecor a aidé jusqu'à maintenant des émissions pour enfants et jeunes à hauteur de 26 %, des émissions documentaires à hauteur de 24 %, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 40 % et des émissions dramatiques à hauteur de 10 %.

Avec son nouveau volet de développement de formats et concepts télévisuels dans le cadre de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 2 millions $, à des projets touchant tous les genres d'émission ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de 6 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 21 modèles d'affaires d'exportation avec 15 entreprises partenaires.

PROJETS FINANCÉS PAR LE VOLET DE PRODUCTION CONVERGENTE :

Installation interactive Mehdi & Val et Zone Jeunesse Radio-Canada

Productions Version 10 inc. / Slalom Productions inc. - Télédiffuseur canadien : ICI Radio-Canada

Mehdi & Val est une série d'aventure dans laquelle deux jeunes franco-ontariens, Valérie (9 ans) et son demi-frère Mehdi (11 ans), voyagent entre le temps présent et le Moyen Âge pour s'amuser, explorer, et pour prêter main-forte à Roselyne et Tristan, deux villageois de leur âge. L'installation interactive de Mehdi & Val et de la Zone Jeunesse de Radio-Canada propose une nouvelle expérience de divertissement numérique pour les jeunes. Les contenus développés pour la plateforme propulsée par LÜ comprennent 8 jeux.

La Voix (saison 6)

La Voix Télévision inc. (Productions Déferlantes) - Télédiffuseur canadien : TVA

Dès février 2018, La Voix reprendra d'assaut nos écrans le dimanche soir. Quatre coachs se retrouveront encore une fois dans les mythiques fauteuils, afin de sélectionner, à l'aveugle, ceux qui auront la chance de devenir La Voix du Québec, édition 2018. Pour sa sixième saison, La Voix se dotera d'un dispositif interactif répondant aux habitudes de consommation du public. Le site Web et mobile optimisera l'expérience utilisateur sur tous les supports avec une navigation efficace proposant des contenus attractifs et engageants tels qu'un « pré-show » présenté en direct.

Des bateaux et des hommes

PVP Doc VI inc. - Télédiffuseur canadien : TV5 Québec Canada

La série Des bateaux et des hommes propose une incursion au coeur du mode de vie d'hommes et de femmes qui passent le plus clair de leur temps sur des bateaux aux quatre coins de la planète. Le site web Des bateaux et des hommes offre à l'internaute de monter à bord de différents types de bateaux navigant sur le Saint-Laurent pour y visiter des pièces en réalité virtuelle.

Salut Bonjour (31e saison)

TVA Productions II inc.- Télédiffuseur canadien : TVA

30 ans après la mise en ondes de sa première émission, la référence télévisuelle matinale, Salut Bonjour, a su établir une proximité avec son auditoire puisqu'elle est restée fidèle à sa mission qui est d'informer tout en divertissant. Afin de continuer à servir son auditoire loyal, voilà que Salut Bonjour adopte une nouvelle stratégie en devenant une marque à part entière, dotée de sa propre plateforme, qui propose différents types de contenu en fonction des quatre thématiques abordées par Salut Bonjour: cuisine, maison et famille, mieux-être et tendances et beauté.

Mordu de la pêche (saison 7)

Untamed Productions inc.- Télédiffuseur canadien : Évasion (Groupe Serdy)

Depuis les eaux cristallines infestées de requins d'Indonésie, jusqu'aux eaux inquiétantes des rivières de Tanzanie, Cyril part tester la férocité du poisson-tigre, pêcher à mains nues les puissants poissons-chats du Texas, combattre les thons à dents de chien jusqu'à l'épuisement! Sur le web, Mordu de la pêche adoptera une approche éditoriale qui aura davantage de mordant avec une zone « Abonnement » offrant les épisodes complets en location et un webmagazine proposant toujours plus de contenus complémentaires fascinants à fort potentiel viral.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses trois programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 93 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme principal d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mardi 3 avril 2018. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

