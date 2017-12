Déclaration - Le ministre Bains commente le vote de la Federal Communications Commission sur la neutralité d'Internet







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a fait la déclaration suivante :

« Nous sommes en faveur d'un réseau Internet ouvert, grâce auquel les Canadiens peuvent accéder au contenu de leur choix en conformité avec les lois du Canada.

« La neutralité d'Internet est l'un des enjeux critiques de notre époque, comme la liberté de la presse et la liberté d'expression l'ont été dans le passé.

« C'est pour cela que notre gouvernement a mis en place un cadre robuste pour veiller à la neutralité d'Internet, par l'entremise du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Nous croyons qu'Internet doit être un réseau ouvert et accessible, car il est essentiel à la libre transmission du contenu et de l'information, et donc essentiel à la démocratie.

« La liberté, l'égalité, la diversité et l'ouverture sont des valeurs importantes pour notre gouvernement, et nous continuerons à les défendre.

