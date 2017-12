Selon l'APTS-CHUM de nombreux problèmes persistent au nouveau CHUM







LONGUEUIL, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les membres de l'APTS-CHUM demandent à la direction de l'établissement de trouver une solution aux nombreux problèmes de sécurité et d'espace qui affligent le nouvel établissement. « Chaque jour, nos membres nous rapportent de nouveaux problèmes. Dans les laboratoires par exemple, des déchets biologiques sont entassés n'importe comment, ce qui met en danger la sécurité de nos membres dénonce Nathalie Chalifoux, porte-parole de l'APTS-CHUM. Par ailleurs, l'employeur a drastiquement réduit à une heure seulement la formation pour les technologistes médicales (TM). De plus, elle n'est offerte qu'à quelques TM, chargées de former ensuite le reste de l'équipe. Cette façon de procéder est irrespectueuse, tant pour nos membres que pour les patient·e·s, car elle multiplie les risques d'erreur. »

Nos membres nous rapportent également des problèmes au centre de prélèvement (CP), beaucoup trop petit pour accueillir les patients. « En théorie, le CP du CHUM accueille des patients jusqu'à 15 h. Il n'est pourtant pas rare de voir jusqu'à 80 personnes attendre encore 30 minutes avant la fermeture prévue, révèle la porte-parole. Les personnes restent dans le corridor ou se perchent sur le rebord des fenêtres, faute de places pour s'asseoir. » De plus, selon l'APTS-CHUM, la direction ne semble pas avoir anticipé la mise en place d'OPTILAB. Ce projet prévoit la fusion des laboratoires de trois autres établissements avec celui du CHUM, qui deviendra le laboratoire serveur. « À l'heure actuelle, nous ne voyons pas comment le laboratoire pourra absorber la hausse significative des échantillons qui devront être analysés, ni comment nous pourrons accueillir le personnel qui sera transféré chez nous, s'inquiète Nathalie Chalifoux. L'espace est trop restreint et nous sommes déjà en surcharge. »

De surcroît, le statut de partenariat public-privé du CHUM complique largement les choses. « Tous les problèmes doivent être adressés à Véolia, propriétaire de l'établissement. Avec eux, c'est une demande, une facture. Manque de casiers pour le personnel, espaces de travail restreints, portes trop étroites pour laisser passer des civières : tout est facturé, à prix fort, s'indigne la porte-parole. Nous demandons à nouveau au gouvernement de racheter le contrat avant que les coûts deviennent astronomiques, ce qui n'est pas loin d'être le cas. »

