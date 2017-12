Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling - Plus de 600 000 $ accordés à la Municipalité de Saint-Boniface







SHAWINIGAN, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Pour assurer la pérennité de l'aréna de Saint-Boniface de la circonscription de Saint-Maurice, le Gouvernement du Québec a annoncé qu'un soutien financier pouvant atteindre 618 566 $ serait accordé à la Municipalité de Saint-Boniface, dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Le député Pierre Giguère a pris part à cette annonce, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Plus précisément, le Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling visent à assurer la pérennité et la fonctionnalité des installations existantes ainsi que leur mise aux normes, à favoriser l'engagement de l'ensemble de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif et à contribuer à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre les changements climatiques.

Citations :

« Cet investissement majeur visant à moderniser l'aréna de Saint-Boniface est une excellente nouvelle pour la municipalité. Les nombreux bienfaits associés à la pratique régulière de sports, d'activités physiques et de loisirs ne sont plus à démontrer et je me réjouis que notre population puisse continuer de profiter d'infrastructures de premier plan qui répondent à ses besoins. Cette aide financière démontre hors de tout doute l'importance que notre gouvernement accorde à l'adoption d'un mode de vie physiquement actif dans un cadre sain et sécuritaire. »

Pierre Giguère, député de Saint-Maurice et adjoint parlementaire du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Grâce à cette aide financière, les régions du Québec bénéficient d'arénas et de centres de curling de qualité pour la pratique d'activités physiques. En assurant ainsi la pérennité de nos infrastructures sportives, nous permettons à la population d'avoir accès à des installations modernes et sécuritaires et de pratiquer ses sports, loisirs et activités physiques favoris, un élément important de la Politique de l'activité physique, du sport et du loisir. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'aréna de Saint-Boniface est un lieu de rassemblement depuis plusieurs années. Il est certain qu'avec cette annonce, nous pourrons poursuivre notre mission de service à la population afin que tous puissent profiter de cette infrastructure d'envergure. Grâce à ces améliorations et à l'apport de nombreux bénévoles, la Corporation de développement communautaire de Saint-Boniface pourra continuer son oeuvre à moindre coût en améliorant ses installations pour plusieurs années encore. »

Louise Caron, présidente de la Corporation de développement communautaire de Saint-Boniface

Faits saillants

Ce projet compte parmi les 27 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du troisième appel de projets, lancé en mai 2017. L'investissement ministériel total pour l'ensemble des projets est évalué à plus de 17 millions de dollars.

Rappelons qu'un premier appel de projets, au printemps 2012, avait permis d'annoncer un soutien totalisant près de 26 millions de dollars pour 31 chantiers. Des modifications ont depuis été apportées au programme pour en accroître l'efficacité, notamment l'ajout de notions de sécurité, la mise à jour des réfrigérants de remplacement admissibles, l'amélioration de l'efficacité des analyses, l'uniformisation des exigences pour l'attribution des contrats avec les lois en vigueur et la clarification de certaines règles et normes. À la suite de ces modifications, un deuxième appel de projets a eu lieu à l'été 2016 et 80 projets avaient alors été retenus pour une aide annoncée de près de 57 millions de dollars.

Liens connexes :

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir au Québec, on bouge! :

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/

: http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/ Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/systemes-de-refrigeration-arenas-et-centres-de-curling/

