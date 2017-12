Transformation numérique de la presse d'information écrite - Un projet d'investissement de Groupe Capitales Médias de près de 26 M$ pour accélérer son virage numérique







SAGUENAY, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, un prêt de 10 millions de dollars à l'entreprise Groupe Capitales Médias, qui possède des journaux quotidiens, pour accélérer la mise en oeuvre de son plan de transformation numérique.

Ce plan, évalué à près de 25,9 millions de dollars, permettra à l'entreprise, active dans le domaine de la presse d'information écrite, de se positionner en tant que diffuseur de contenus régionaux sur des plateformes numériques en constante évolution. Par ailleurs, il contribuera à consolider quelque 400 emplois au sein de cette dernière.

La vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« L'économie numérique transforme nos vies et modifie entre autres nos façons de communiquer et de s'informer. Les entreprises, notamment celles actives dans le secteur de la presse d'information écrite, doivent impérativement tenir compte de cette nouvelle réalité pour assurer leur compétitivité. L'entreprise Groupe Capitales Médias a bien saisi cet enjeu, et c'est pourquoi il était important pour notre gouvernement d'être présent pour la soutenir dans sa démarche de transformation numérique, qui est déjà bien amorcée. »

Dominique Anglade, vice?première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Fait saillant :

Fondé en 2015, le Groupe Capitales Médias se spécialise dans la diffusion d'information régionale sur tous les types de plateformes et de médias. L'entreprise, active dans le domaine de la presse d'information écrite, publie six quotidiens ( Le Soleil , Le Nouvelliste, La Tribune, Le Droit, La Voix de l'Est et Le Quotidien), répartis dans les principales régions du Québec.

