La Banque de l'infrastructure du Canada annonce la nomination de Bruno Guilmette à titre de chef des investissements par intérim







TORONTO, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration, Janice Fukakusa, présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada, a accueilli Bruno Guilmette en tant que chef des investissements par intérim.

« Le conseil d'administration a reconnu la nécessité d'agir rapidement, et Bruno Guilmette a accepté de commencer à mettre en oeuvre notre capacité d'investissement dans les infrastructures à titre de chef des investissements par intérim, pour que nous puissions aller de l'avant en vue de collaborer avec les intervenants », a déclaré Mme Fukakusa.

M. Guilmette, qui a été nommé au premier conseil d'administration le 16 novembre 2017, cessera d'assumer ses fonctions au sein du conseil pendant la période où il exercera les fonctions de chef des investissements.

La Banque de l'infrastructure du Canada utilisera le soutien fédéral pour attirer des investissements privés et institutionnels pour de nouveaux projets d'infrastructure qui généreront des revenus et qui sont d'intérêt public. En tirant parti de l'expertise et des capitaux du secteur privé, la Banque favorisera la construction d'un plus grand nombre d'infrastructures pour les Canadiens.

Pour de plus amples renseignements, visitez la page www.banqueinfrastructurecanada.ca.

SOURCE Banque de l'infrastructure du Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 14:00 et diffusé par :