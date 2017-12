La ministre Philpott félicite la Première Nation de Whitefish River, en Ontario, pour les progrès réalisés relativement au futur réservoir d'eau surélevé







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, a félicité la Première Nation de Whitefish River à la suite de l'octroi d'un contrat visant la construction d'un réservoir d'eau surélevé dans la collectivité.

Le contrat a été attribué à l'entreprise Ceccetto & Sons Ltd. dans le cadre d'un processus d'appel d'offres lancé par la Première Nation de Whitefish River en Ontario. Le réservoir d'eau surélevé, d'une capacité de 1 280 m³, répondra aux besoins à long terme de la collectivité en matière d'eau potable et fournira une pression d'eau durable et à long terme pour améliorer la protection contre les incendies pour les résidents et l'infrastructure de la collectivité.

Le gouvernement du Canada investit 3,5 millions de dollars dans le projet, ce qui comprend un montant de 345 000 $ pour la conception. Le réservoir vient compléter l'usine de traitement de l'eau de la collectivité, qui est entrée en fonction en octobre 2010.

La construction devrait commencer incessamment et prendre fin en octobre 2018.

Citations

« Cet investissement du gouvernement du Canada affirme notre engagement commun d'améliorer la santé et la sécurité. Je tiens à féliciter le chef Shining Turtle, dont la vision et le travail ont permis la concrétisation de ce projet, qui renforcera l'accès de la collectivité à de l'eau potable propre et saine et sa capacité à combattre les incendies. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre des Services aux Autochtones

« Notre réservoir surélevé viendra compléter notre infrastructure communautaire actuelle. Nos citoyens ont besoin d'une eau potable saine et sans risque, de la source au robinet. La plupart des Canadiens comptent sur ces services et les citoyens de Whitefish River n'y font pas exception. »

Chef Shining Turtle

Première Nation de Whitefish River

Les faits en bref

La Première Nation de Whitefish River est située à quelque 100 km au sud-ouest de Sudbury , en Ontario , et compte environ 450 résidents.

, en , et compte environ 450 résidents. Le budget de 2016 prévoyait 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer considérablement les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans les réserves, en assurer le fonctionnement et l'entretien adéquats, et améliorer la formation des opérateurs de réseaux d'aqueduc. Le budget de 2016 prévoyait aussi 141,7 millions de dollars sur cinq ans en nouveaux investissements destinés à Santé Canada pour améliorer la surveillance et l'analyse de l'eau potable dans les réserves?.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr.

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, allez à www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 14:00 et diffusé par :