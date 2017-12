La Ville de Laval accueillera la Finale des Jeux du Québec à l'été 2020







LAVAL, QC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, accompagnée du maire de Laval, M. Marc Demers, et du président de SPORTSQUÉBEC, M. Michel Allen, a annoncé aujourd'hui, à Laval, que cette ville accueillerait la Finale des Jeux du Québec à l'été 2020.

La Finale des Jeux du Québec est une compétition provinciale multisport qui réunit des jeunes athlètes « Espoir » de 12 à 17 ans. Lors de cet événement d'envergure, les athlètes représentant toutes les régions du Québec concourent pour remporter les grands honneurs dans leur discipline respective. Depuis près de cinquante ans, les Jeux font partie intégrante de l'univers sportif québécois et demeurent un levier extraordinaire de développement des athlètes. Depuis sa création, le programme des Jeux du Québec a touché directement plus de 4 millions de jeunes sportifs, avec le concours de près d'un million de bénévoles partout dans la province.

Citations :

« À titre de ministre responsable de la région, je suis heureuse de cette annonce et je tiens à féliciter la Ville de Laval pour cet événement sportif, qui engendrera des retombées positives. Ses infrastructures sportives de qualité en font l'endroit parfait pour la tenue de cet événement, auquel participeront près de 3 200 jeunes sportifs amateurs. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles

« Les Jeux du Québec favorisent le développement des athlètes et la promotion de la pratique régulière d'activités physiques auprès de la jeunesse. Ils incitent à la persévérance et au dépassement de soi et favorisent le développement du sentiment de fierté et d'appartenance à sa région. Je suis heureux pour la région de Laval, qui aura l'occasion d'organiser la Finale des Jeux du Québec, le plus grand rassemblement multisport au Québec et un des plus grands événements sportifs de ce genre au Canada. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« C'est avec une immense joie qu'aujourd'hui, au nom du conseil d'administration de SPORTSQUÉBEC, nous octroyons l'organisation de la 55e Finale des Jeux du Québec - Été 2020 à la Ville de Laval. La Ville de Laval possède tous les facteurs de réussite pour accueillir cette compétition d'envergure : des infrastructures de pointe, une mobilisation citoyenne exemplaire, un important réseau de bénévoles et une détermination de l'ensemble des partenaires nécessaires pour mener à bon port une telle manifestation sportive. »

Michel Allen, président SPORTSQUÉBEC

« Laval est fin prête! Je suis sûr que cette 55e Finale des Jeux du Québec à l'été 2020 sera un succès de grande qualité. C'est un événement en parfaite concordance avec notre Politique de l'activité physique, qui vise la mobilisation des citoyens pour une vie plus active. La Finale des Jeux du Québec est une rencontre d'envergure et inspirante pour la jeunesse. Toute la population de Laval accueillera chaleureusement et avec enthousiasme les athlètes venus de partout au Québec. »

Marc Demers, maire de Laval

Faits saillants

La Ville de Laval a accueilli la Finale des Jeux du Québec pour la première fois à l'été 1991. Elle a également organisé, en 1971, les Jeux d'hiver du Québec, une compétition sur invitation, à l'origine du modèle des Jeux du Québec que l'on connaît aujourd'hui.

Une alternance permet une finale d'hiver aux années impaires et une finale d'été aux années paires.

Le Programme des Jeux du Québec célébrera son 50e anniversaire à l'hiver 2021.

Liens connexes :

Jeux du Québec : http://jeuxduquebec.com/index.php

Sports Québec : http://www.sportsquebec.com/

: http://www.sportsquebec.com/ Politique de l'activité physique, du sport et du loisir :

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/Politique-FR-v18_sans-bouge3.pdf

