Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2018 - Le gouvernement du Québec accorde 267 000 $ à trois festivals et événements de la circonscription de Hull







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de faire rayonner la circonscription de Hull au Québec comme à l'étranger, le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'une aide financière de 267 000 $ à trois festivals et événements de la circonscription, dont deux nouvellement soutenus. Les festivals et événements qui bénéficient d'une aide financière sont le Domaine des flocons du Bal de Neige, Gatineau Loppet et la compétition Hit The Floor.

L'annonce de l'aide financière accordée a été faite aujourd'hui par la députée de la circonscription de Hull, Mme Maryse Gaudreault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet. L'appui financier consenti provient du Programme de développement de l'industrie touristique - Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante, et ce, partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d'emplois.

Citations :

« L'aide financière accordée à ces trois événements constitue une excellente nouvelle pour la circonscription de Hull. Non seulement ces événements la feront rayonner au Québec et à l'étranger, mais ils attireront également de nombreux festivaliers de toutes provenances qui veulent profiter des joies de l'hiver, ce qui aura assurément une incidence positive sur l'économie de la circonscription. »

Maryse Gaudreault, députée de la circonscription de Hull

« C'est avec fierté que le gouvernement du Québec soutient les festivals et événements qui animent la région pendant la saison froide. Ces événements rassembleurs et dynamiques savent attirer des milliers de visiteurs qui profiteront certainement de leur passage pour découvrir les attraits touristiques qui les attendent. Cette diversité dans l'offre touristique contribuera certainement à leur faire vivre une expérience globale de la saison hivernale. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

En janvier 2017, le gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements touristiques pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l'enveloppe totale.

La bonification de l'aide financière permet :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus dans le cadre du programme;



d'assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;



de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;



de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l'ajout d'un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.

De plus, les nouveautés apportées au programme permettront :

de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d'encourager les initiatives hors saison et en région, à l'extérieur des grands centres;



de privilégier la signature d'ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d'assurer la stabilité nécessaire à leur développement;



d'appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d'achalandage touristique relatives aux festivals et aux événements soutenus dans le cadre du volet 2 du programme, compte tenu du poids budgétaire associé à la réalisation de celles-ci.

L'aide financière pour ces trois festivals et événements est répartie comme suit :

Événement Soutien à l'événement Année Soutien pour l'étude de provenance Total Gatineau Loppet 31 000 $/an 2018, 2019 et 2020 3 000 $ 96 000 $ Compétition Hit The Floor 13 000 $ 2018 3 000 $ 16 000 $ Bal de Neige - Domaine des flocons 50 000 $/an 2018, 2019 et 2020 5 000 $ 155 000 $

Lien connexe :

