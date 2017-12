Le Canada et le Metis Settlements General Council signent un protocole d'entente dans une optique de réconciliation







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Pour parvenir à la réconciliation, il est essentiel d'établir une nouvelle relation fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et les partenariats avec les Autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, et Darren Calliou, vice-président du Metis Settlements General Council (Conseil général des établissements métis), ont signé un protocole d'entente dans lequel les parties s'engagent à établir une solide relation de gouvernement à gouvernement et à appuyer une réconciliation durable avec les huit établissements métis de l'Alberta.

Le Canada et le Metis Settlements General Council travailleront maintenant à la rédaction d'une entente-cadre détaillant les points à discuter. L'entente-cadre servira de fondement à la négociation d'un accord sur la réconciliation. Par exemple, il pourrait s'agir de cerner les écarts socioéconomiques et d'améliorer les résultats pour les Métis dans des domaines tels que la santé, l'éducation, les services à l'enfance et à la famille et les droits des Métis.

Le Metis Settlements General Council représente les établissements métis de Buffalo Lake, d'East Prairie, d'Elizabeth, de Fishing Lake, de Gift Lake, de Kikino, de Paddle Prairie et de Peavine.

Malheureusement, en raison de problèmes médicaux, le président duMetis Settlements General Council, M. Gerald Cunningham, n'a pu être présent aujourd'hui.

Citations

« Par la signature de cette entente, le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec le Metis Settlements General Council pour établir une nouvelle relation, fondée sur un partenariat et une collaboration véritables. Il s'agit d'une étape clé dans notre cheminement vers la réconciliation avec les Métis de l'Alberta. »

L'honorable Carolyn Bennett, M. D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

« Les célébrations du 150e anniversaire du Canada tirent à leur fin. Nous sommes impatients d'entamer la 151e année du Canada. Les établissements métis se réjouissent à l'idée d'établir une nouvelle relation avec le gouvernement du Canada et d'entamer une nouvelle ère pour nos deux gouvernements. Nous avons encore beaucoup de travail à abattre, mais il s'agit d'un premier pas important. »

Gerald Cunningham

Président, Metis Settlements General Council

Faits en bref

Les huit établissements métis de l' Alberta couvrent 1,25 million d'acres au total et comptent environ 8 000 résidants.

couvrent 1,25 million d'acres au total et comptent environ 8 000 résidants. Les établissements métis de l' Alberta , dans leur forme actuelle, ont été créés au titre d'une loi provinciale, la Metis Settlement Act , adoptée par l'Assemblée législative albertaine en 1990.

, dans leur forme actuelle, ont été créés au titre d'une loi provinciale, la , adoptée par l'Assemblée législative albertaine en 1990. Ces communautés métisses uniques en leur genre ont été reconnues pour la première fois dans la Metis Betterment Act de 1938.

de 1938. Les droits et les intérêts des tiers, des autres groupes autochtones et de tous les Canadiens seront pris en compte et respectés tout au long des négociations.

Lien connexe

Metis Settlements General Council (en anglais seulement)

