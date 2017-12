NextGear Canada lance un portail de financement multicanaux et s'associe avec un trio d'encans automobiles virtuels







En conjonction avec TradeHelper, Otolane et EBlock , NextGear Capital offrira à sa clientèle des solutions de financement en ligne au point de vente conviviales.

MISSISSAUGA, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Dans le cadre de son implication dans le domaine de la remise en marché de véhicules en ligne, la Société NextGear Capital, filiale de services financiers de Cox Automotive Canada et, avec ses affiliés, chef de file du financement de gros pour les concessionnaires, a lancé un portail de financement multicanaux, offrant ainsi à sa clientèle des solutions sur mesure de financement d'inventaire au point de vente. Ce portail sera disponible de par ses partenaires dans le domaine des encans automobiles virtuels, soit TradeHelper, Otolane et EBlock.

« Le fait de rassembler ces leaders dans le domaine des encans virtuels est une première dans l'industrie dans l'optique d'offrir à nos clients les meilleures technologies numériques et mobiles pour simplifier leur processus d'achat, explique Jerome Dwight, vice-président national, Canada, Société NextGear Capital. Ils pourront maintenant voir les véhicules, miser sur ceux-ci, les acheter et facilement financer leur achat grâce à leur compte de crédit NextGear Capital. Rien n'est plus facile ni plus sûr! »

Alors que de nombreux sites d'enchères de véhicules en ligne n'offrent pas le financement des transactions, les clients des sites partenaires de NextGear Capital ont désormais la possibilité de financer complètement leur achat immédiatement après celui?ci.

En plus d'offrir leurs services aux clients actuels de NextGear Capital, les trois sites en ligne feront profiter leurs propres clients de nombreux avantages :

facilité d'achat et de financement des stocks directement sur le site;

financement en ligne sûr et fiable par NextGear Capital;

liquidités additionnelles et meilleur pouvoir d'achat;

accès facile à un inventaire varié chez les différents partenaires;

approbation de crédit en ligne et accès au marché accéléré;

solutions de financement personnalisées conçues pour les franchises et les concessionnaires, grossistes et exportateurs indépendants.

Pour en savoir plus sur les nombreuses façons dont NextGear Capital Canada contribue à financer l'avenir, communiquer avec 1-877-864-9291.

À propos de NextGear Capital Canada

NextGear Capital est une filiale de Cox Automotive et l'une des institutions de financement des stocks automobiles les plus importantes au monde. Elle propose des marges de crédit souples et des solutions de financement à plus de 22 000 concessionnaires. L'entreprise offre notamment des outils perfectionnés de gestion de comptes mobiles et en ligne, de l'analytique spécifique du marché, des données sur les ventes des concessionnaires et une assurance sur l'inventaire aux concessionnaires participants. La Société NextGear Capital est une entreprise canadienne, propriété de Cox Automotive Canada. Pour en savoir plus sur NextGear Capital Canada, visiter www.coxautoinc.ca/fr/brand/nextgear-capital.

Quelques mots sur Cox Automotive Canada

Cox Automotive réinvente l'achat, la vente et la possession de véhicules grâce à ses solutions de pointe de marketing numérique, de logiciels, de financement, de vente en gros et de cybercommerce pour les consommateurs, les concessionnaires, les constructeurs et l'ensemble de l'écosystème automobile mondial. Au Canada, la famille Cox Automotive comprend les bannières Dealer.comMD, DealertrackMD, HomeNetMD, ManheimMD, NextGear CapitalMD, Ready LogisticsMD, RMS AutomotiveMD, vAutoMD, VinSolutionsMD, XtimeMD et bien d'autres marques internationales. À l'échelle mondiale, l'entreprise compte plus de 34 000 employés dans plus de 200 installations et des partenariats avec les géants de l'automobile ainsi qu'avec plus de 40 000 concessionnaires. Cox Automotive est une filiale de Cox Enterprises inc., entreprise active depuis 119 ans qui génère des revenus de plus de 20 G$, réunit un effectif de quelque 60 000 employés et possède notamment Cox Communications et Cox Media Group. Pour en savoir plus sur Cox Automotive Canada, visiter le www.coxautoinc.ca.

À propos de TradeHelper

TradeHelper.ca fournit une plateforme qui est 100% transparente, facilitant ainsi l'achat et la vente de véhicules. Depuis son lancement, TradeHelper.ca a vendu au-dessus de 50,000 véhicules, avec au-delà de 300 unités vendues par semaine. La raison d'être de TradeHelper.ca est d'offrir à ses clients, autant vendeurs qu'acheteurs, une variété de véhicules à des prix compétitifs. Vendre et acheter sur TradeHelper vous donne un accès instantané à une panoplie de véhicules téléchargés quotidiennement par des groupements de concessionnaires majeurs et des concessionnaires de par le service clé en main de TradeHelper. Aucun frais d'ouverture, de frais mensuel ni de frais d'enchère. Misez, achetez et vendez, n'importe où, n'importe quand. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.tradehelper.ca.

À propos d'Otolane

Avec plus d'une décennie d'expertise en développement de logiciels, de création de valeur, de financement corporatif, de sorties en bourse et de OPI, OTOLANE est soutenue par une équipe solide et un produit qui brisera toute convention. Avec un produit conçu intégralement, OTOLANE est un chef de file dans le domaine des plateformes de vente entre concessionnaires pour l'achat et la vente de véhicules usagés. Nous facilitions le processus de vente et d'approvisionnement en gros, permettant aux concessionnaires de vendre plus en moins de temps de par des enchères virtuelles de 60 minutes en temps réel. Le modèle d'affaires d'Otolane sans frais de vente, ses outils d'estimation intégrés ainsi que son processus d'arbitrage convivial ont rapidement fait d'OTOLANE une des plateformes de vente pour grossistes digitales préférées au Canada. Notre but est de répondre au besoin contemporain des concessionnaires d'avoir des outils digitaux afin de réduire le risque associé avec l'achat et la vente de véhicules usagés en ligne, le tout offert sous un même environnement. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.otolane.com.

À propos d'EBlock

Existant depuis moins de 2 ans, EBlock s'est fait remarquer en étant à la fine pointe de la technologie. EBlock fut la première compagnie à créer un marché en temps réel, et la seule plateforme en ligne capable de vendre des véhicules en 60 secondes. Avec l'ajout de la fonctionnalité d'estimation en temps réel et leur nouvel encan 24 heures, attendez-vous à voir EBlock continuer sa croissance fulgurante à travers le Canada. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.eblock.ca.

