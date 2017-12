Les résidents de l'île aux Chrétiens bénéficieront de l'agrandissement des quais de Beausoleil







ÎLE AUX CHRÉTIENS, ON, le 14 déc. 2017 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques favorisent la mise en place de services de transport efficaces, abordables et durables qui aident les Canadiens et leurs familles à se rendre à temps au travail, à l'école et aux services essentiels, et à revenir chez eux en toute sécurité après une longue journée. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario effectuent des investissements qui aideront à créer des emplois bien rémunérés et à faire croître la classe moyenne dès maintenant, tout en établissant des bases solides pour un avenir économique durable.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral et provincial de plus de 4,7 millions de dollars pour agrandir les quais de Beausoleil sur l'île aux Chrétiens et à Cedar Point.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario allouent chacun un montant maximal de 2 354 167 $ à ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités du volet Infrastructures provinciales-territoriales. La Première Nation de Beausoleil fournira également 2 354 167 $, ce qui portera l'investissement total à plus de 7 millions de dollars.

Le projet d'agrandissement des quais de Beausoleil consiste à agrandir et à remettre en état les structures d'accostage actuelles situées aux terminaux de l'île aux Chrétiens et de Cedar Point. Les travaux incluront le prolongement des quais d'environ 60 mètres à chaque terminal, des travaux de construction visant à élargir ou à remettre en état les rampes, les défenses d'embarcation et les bollards, ainsi que des travaux de dragage pour pouvoir accueillir les nouveaux traversiers. Les travaux comprendront également des améliorations aux brise-lames, aux feux de navigation maritimes et aux rampes de mise à l'eau. Le projet permettra de moderniser le transport entre l'île et la partie continentale, ainsi que d'appuyer un nouveau service de traversiers permettant aux résidents de l'île aux Chrétiens d'avoir accès aux services sociaux, économiques et de soins de santé.

Une fois terminé, ce projet accroîtra la sécurité, facilitera l'embarquement et le débarquement des passagers et des véhicules, et favorisera les activités touristiques sur l'île aux Chrétiens.

Citations

« Les investissements dans les réseaux de transport permettent de relier les collectivités entre elles et d'offrir aux Canadiens et aux entreprises locales un plus grand nombre de possibilités économiques. L'investissement d'aujourd'hui profitera à la communauté de la Première Nation de Beausoleil, aux entreprises et aux touristes, de même qu'il favorisera la prospérité à long terme dans toute la région. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement du gouvernement provincial dans le développement des infrastructures des quais de la Première Nation de Beausoleil permettra d'améliorer les options de transport entre l'île aux Chrétiens et la partie continentale, ainsi que d'améliorer les possibilités économiques et l'accès aux importants services sociaux et de santé. Les Ontariens ont besoin d'une base solide de services comme ceux-ci pour réussir, et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement continue de faire de ces investissements une grande priorité ».

L'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« La Première Nation de Beausoleil est très heureuse de pouvoir commencer la construction de ses quais au printemps 2018. Cette nouvelle infrastructure appuiera l'agrandissement de l'aire de stationnement actuelle, qui permettra d'alléger la congestion et de soutenir les possibilités de développer les secteurs maritimes, touristiques et économiques dans la région de Cedar Point. Cette nouvelle infrastructure est également conçue pour accueillir notre nouveau service de traversiers, dont la mise en place devrait débuter en 2018. Au nom de notre collectivité, j'aimerais dire Gchi-Miigwetch aux gouvernements du Canada et de l'Ontario pour le soutien financier qu'ils nous accordent pour ces importantes améliorations apportées aux infrastructures de la Première Nation de Beausoleil. »

Chef Mary King, Première Nation de Beausoleil

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, plus de 10,1 milliards de dollars seront consacrés à des projets visant le commerce et le transport, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le gouvernement de l' Ontario réalise les investissements en infrastructure les plus importants de l'histoire de la province dans les hôpitaux, les écoles, les transports en commun, les routes et les ponts. Pour en savoir plus sur les projets dans votre collectivité, visitez le site Ontario.ca/ONRenforce.

