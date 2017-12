L'AEFO salue l'adoption du projet de loi 177 - Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)







OTTAWA, le 14 déc. 2017 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) se réjouit que le projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) soit adopté en troisième lecture à l'Assemblée législative de l'Ontario. Le projet de loi 177 comprend trois annexes qui touchent la francophonie, et qui portent sur l'Université de l'Ontario français, sur le bilinguisme de la Ville d'Ottawa et sur une gestion francophone du Centre Jules-Léger.

« En ce qui concerne l'Université de l'Ontario français, c'est un excellent point de départ pour assurer l'accessibilité d'un enseignement postsecondaire en langue française », a déclaré le président de l'AEFO, Rémi Sabourin. « Nos jeunes franco-ontariennes et franco-ontariens du Centre et du Sud-Ouest pourront désormais faire leurs études universitaires en français, et dans leur région. »

L'AEFO se réjouit aussi de voir des avancées dans le dossier du bilinguisme d'Ottawa et celui du Centre Jules-Léger. Pour le dossier du bilinguisme, la prochaine étape sera de faire vivre cette dualité linguistique dans la capitale du Canada.

« Ce qui va être important maintenant, c'est qu'on s'assure de recevoir des services en français. Ça doit devenir un automatisme pour les francophones et les francophiles d'Ottawa, et aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur », a souligné le président de l'AEFO, Rémi Sabourin.

« Et en ce qui concerne le Centre Jules-Léger, il est clair que la création du Consortium permettra une gestion longuement attendue, c'est-à-dire une gestion par les francophones, pour les francophones, » a ajouté M. Sabourin.

L'AEFO compte environ 10 500 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel, administratif et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Communiqué envoyé le 14 décembre 2017 à 12:51 et diffusé par :