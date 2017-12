Distinctions de communication de marque pour le Workplace Hub de Konica Minolta







MISSISSAUGA, Ontario, 14 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir lancé cette année Workplace Hub, une solution informatique novatrice qui regroupe toute la technologie d'une entreprise dans une plateforme centralisée, Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) a reçu quatre prix pour son approche de communication et d'activation de marque. En accord avec la stratégie SHINKA 2019 de l'entreprise, soit celle de devenir un fournisseur de services informatiques et d'Internet des objets (IdO), ces distinctions confirment que le chef de file technologique est en bonne voie de transformer son image de marque.



D'ailleurs, la nouvelle stratégie de communication de marque pour Workplace Hub a été récompensée à Transform Awards Asia-Pacific la semaine dernière. Konica Minolta et son agence de communications stratégiques et de gestion de marque Frank, Bright & Abel (FB&A) ont reçu les prix suivants :

Prix Or ? Meilleur développement de nouvelle marque au sein d'un portefeuille de marque existant

Prix Or ? Meilleure identité visuelle dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications

Prix Bronze ? Meilleure utilisation de style et de ton du texte

La nouvelle marque perturbatrice a d'ailleurs reçu des éloges du magazine Transform pour la meilleure utilisation d'une propriété visuelle.

« Nous sommes fiers d'avoir créé une identité pour Workplace Hub qui se démarque sur un marché très concurrentiel, et reconnaissants que le magazine Transform ait récompensé nos efforts par des prix dans plusieurs catégories, s'est réjouie Stacey Sujeebun, directrice des communications marketing de Konica Minolta pour Workplace Hub et l'Amérique du Nord. La nouvelle marque a vraiment réussi à illustrer le changement profond qui s'opère chez Konica Minolta, tout en demeurant fidèle à nos lignes directrices mondiales. En explorant de manière créative où on pouvait étirer la marque existante sans la briser, FB&A a mis au point une solution acclamée de tous qui nous aidera à nous repositionner pour l'avenir. »

Le partenariat entre Konica Minolta et FB&A est né du désir de comprendre les défis qui s'annonçaient avec le lancement du nouveau produit perturbateur Workplace Hub, qui devait s'intégrer parfaitement au portefeuille du Milieu de travail de demain et à l'orientation de l'entreprise vers les services gérés. Les recherches auprès des intervenants et clients mondiaux ont révélé que l'objectif ambitieux de la marque Workplace Hub devait être modéré par la crédibilité de la marque principale. Pourtant, il fallait rejoindre et mobiliser les PDG du monde et les chefs de file des TI pour redéfinir leurs attentes envers Konica Minolta. C'est ainsi que l'équipe a imaginé « Prenez les rênes », la nouvelle signature de la catégorie harmonisée avec le positionnement de la marque principale « Donner forme aux idées », qui renvoie à l'objectif de Konica Minolta de se placer en tête du marché. Afin de matérialiser ce positionnement, l'équipe a créé une nouvelle identité de marque pour Workplace Hub. Tout en respectant la marque de l'entreprise, elle repousse ses limites et lui donne un nouveau souffle par son écosystème créatif unique formé d'une conception graphique et d'un logo distinctifs, d'un visuel riche et d'un ton humain.

Norihisa Takayama, directeur général de l'unité opérationnelle Workplace Hub de Konica Minolta, a ajouté : « Grâce à une solide approche de communications stratégiques, la marque Workplace Hub nous a permis de donner forme à un moment décisif qui appuie notre vision de transformation. »

Pour faciliter cette participation sur le marché, Konica Minolta a fait équipe avec l'agence numéro 1 en expérience de marque, Jack Morton Worldwide. Son mandat : mettre au point une campagne multicanal axée sur le contenu, appelée « Spotlight », qui aborde les défis et les possibilités que les décideurs en TI associent au milieu de travail de demain.

Dans le cadre de cette campagne, Konica Minolta a livré une présentation de Workplace Hub à la presse à Berlin, en mars 2017. Baptisé « Spotlight Live », cet événement s'adressant à un public du monde entier en personne et en ligne, à la manière d'une conférence TED, mettait en vedette Douglas Coupland et faisait le dévoilement spectaculaire en grande première mondiale de la plateforme. Fort bien accueilli, notamment par les quelque 170 membres des médias et influenceurs de TI présents, l'événement a permis à Konica Minolta et à Wokplace Hub de se démarquer sur le plan de l'innovation dans le milieu de travail de demain. La campagne et l'événement ont d'ailleurs obtenu la mention « campagne ou événement de marque expérientiels de commerce interentreprises de l'année » aux Drum UK Event Awards.

« La plateforme Workplace Hub représente une étape marquante dans l'histoire de Konica Minolta ? elle ouvre la voie à l'évolution des technologies de travail de l'avenir. Il va de soi qu'une solide approche de marque et de communication est importante si l'on veut transformer notre entreprise et devenir un chef de file du numérique, a souligné Dennis Curry, directeur général et directeur adjoint de la technologie de Konica Minolta. Nous sommes ravis de voir notre travail reconnu et récompensé par des organisations externes. »

Pour en savoir plus sur Workplace Hub et comment ces activités ont vu le jour, visitez workplacehub.konicaminolta.com.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Grâce à son offre complète de solutions, elle propose des solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques, et qui optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue 10 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

