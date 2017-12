Bilan 2017 de l'industrie minière québécoise - Une année sous le signe de l'optimisme selon l'Association minière du Québec







QUÉBEC, le 14 déc. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) dresse un bilan positif de la dernière année qui a confirmé que le secteur minier québécois a repris de la vigueur, grâce notamment au prix de l'or qui se maintient à un bon niveau, permettant ainsi d'accélérer le développement de nouveaux projets miniers.

« On remarque depuis quelques mois que le climat est davantage favorable au développement minier. De belles mines sont en activité et de beaux projets sont en développement, favorisant notamment la diversification des filières minérales. Bien que tout ne soit pas rose, la morosité des dernières années semble avoir fait place à l'optimisme et ça nous motive à affronter les défis qui se présentent », a affirmé Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

Faits saillants 2017

Parmi les faits saillants de 2017, notons :

La remontée du Québec du 8 e au 6 e rang dans le classement de l'Institut Fraser sur les meilleures juridictions mondiales où investir (glissement de la 2 e à la 3 e place au Canada );

au 6 rang dans le classement de l'Institut Fraser sur les meilleures juridictions mondiales où investir (glissement de la 2 à la 3 place au ); La confirmation de la hausse des investissements miniers qui sont passés de 2,49 à 2,57 milliards de dollars (hausse de 2,9 %);

La relance de la mine de fer du lac Bloom sur la Côte-Nord par Minerai de fer Québec;

L'obtention des autorisations gouvernementales pour le projet d'extension de la mine Canadian Malartic en Abitibi-Témiscamingue;

Les audiences publiques sur l'environnement pour le projet Akasaba Ouest de Mines Agnico Eagle en Abitibi-Témiscamingue;

Le début des opérations de l'usine phase 1 de Nemaska Lithium à Shawinigan et première livraison d'hydroxyde de lithium de qualité batterie produit à partir du concentré de la mine Whabouchi;

et première livraison d'hydroxyde de lithium de qualité batterie produit à partir du concentré de la mine Whabouchi; La relance de la mine de North American Lithium en Abitibi-Témiscamingue;

La vente des premiers diamants québécois par Stornoway Diamond Corporation;

La hausse du prix du zinc.

« Cette performance du secteur minier ne doit toutefois pas nous faire perdre de vue notre objectif ultime, soit d'assurer la pérennité de l'industrie minière au Québec. Pour ce faire, il importe de ne pas ralentir la cadence et de mettre en place les conditions permettant de maintenir, voire améliorer l'attractivité du Québec auprès des investisseurs, par la mise en place d'un environnement compétitif sur les plans économique, législatif et réglementaire », a poursuivi Mme Méthot, qui rappelle que le Québec figure au 9e rang sur 11 juridictions canadiennes dans le classement de l'Institut Fraser en regard de la compétitivité de son régime fiscal. « On doit faire mieux pour attirer les investisseurs ».

« On doit compter une dizaine d'années entre la découverte d'un gisement et la mise en opération d'une mine. C'est donc maintenant qu'il faut préparer les 15-20 prochaines années. Comme les compétiteurs du Québec sont partout sur la planète, les différents paliers gouvernementaux ont un rôle à jouer pour proposer des mesures qui attirent les investisseurs, plutôt que de les faire fuir et qui font du Québec une juridiction prévisible », a conclu Josée Méthot.

Enjeux 2018

Des dossiers et enjeux importants continueront d'occuper l'AMQ et ses membres en 2018. Parmi ceux-ci, mentionnons :

Les exigences gouvernementales liées notamment à la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

Les nouvelles modalités des processus d'autorisation environnementale;

La révolution industrielle 4.0;

Les besoins de main-d'oeuvre et la relève.

Retombées économiques

Rappelons que selon une récente étude de l'Association minière du Québec :

Les dépenses totales des sociétés minières atteignent annuellement 5,8 milliards de dollars et sont réparties sur tout le territoire québécois;

45 550 emplois sont créés ou maintenus grâce à l'activité minière au Québec;

Plus d'un milliard de dollars sont versés au seul gouvernement du Québec annuellement par les sociétés minières.

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que de fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 45 550 emplois et des dépenses totales de près de six milliards de dollars que génère l'industrie minière au Québec, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

